Siempre hubo mucho hermetismo alrededor de los platos que se sirven durante los almuerzos de Mirtha Legrand, aunque ahora su chef reveló algunas pistas sobre lo que le gusta y lo que no a la Chiqui.

Francisco Sade contó que existe un plato irresistible para la conductora, tanto así que se lo termina por completo cuando se lo sirven, algo impensado en el programa ya que Legrand no suele probar casi nada de lo que se ofrece a los invitados. Ese plato es el arroz. Sí, el arroz en todas sus formas.

"Es lo que más le gusta en el mundo. Le encantan los risottos y cuando preparo esa comida, se come todo el plato", dijo Sade.

Luego contó que la Chiqui también es fanática de las clásicas recetas argentinas, aunque no se sirvan necesariamente en su mesa: "Le encantan las pizzas, las milanesas, el pescado y las pastas".

¿Qué no le gusta? "El pulpo, el ciervo, las mollejas. No los puede ni ver en la mesa. Así que no los hago", confesó Sade.