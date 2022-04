Hace ya tiempo que quienes pasan por la a esquina de Av. Córdoba y Caseros se preguntan de qué va esa llamativa casa, en cuyas paredes color naranja se puede leer "¿Lograrán escapar en 60 minutos?". Algunos aficionados a los desafíos pronto entendieron de qué iba la cosa; y entre los que no, hubo ansiosos que volaron a Google y Facebook para sacarse la duda. De igual forma, lo que muchos esperaban era que abriera sus puertas para poder entrar... ¡Aunque está claro que aquí el tema no es entrar, sino salir! En líneas generales, Escape Room es una propuesta de entretenimiento donde un equipo de jugadores encerrado en una habitación debe resolver una serie incógnitas en una hora o menos poder escapar. Se trata de una franquicia de Escape Room Argentina, que ya tiene sedes en distintas lugares como Bariloche, Carlos Paz, Pinamar y Santa Fe, entre otras. Los adeptos al cine de horror quizás la asocien con diferentes películas, como la de 2019 firmada por Adam Robitel que se desarrolla en un escenario similar, aunque -film de terror al fin- con desenlace nada feliz. Pero tranquilos que ninguna masacre sucederá en este rincón del mundo, donde los enigmas que pondrán a prueba la inteligencia y el poder de deducción de los sanjuaninos tienen como único objetivo que todos pasen un momento divertido entre compañeros, amigos o familia.



"La primera sede de Escape Room en Argentina fue la de Bariloche, que abrió hace unos seis años. La trajo un holandés que había experimentado este formato en su país", comentó a DIARIO DE CUYO Marcos Riveros, un médico que en un viaje a Río Negro vivió esta experiencia en familia y se entusiasmó con la posibilidad de instalarla en San Juan. "Me gustó mucho y me pareció bueno traerla acá, como algo distinto y para todas las edades, porque salvo una sola sala, donde si son todos adultos se puede pedir expresamente un grado de suspenso, es un entretenimiento sin nada de miedo ni de terror, solamente ingenio y ganas de pasarla bien", agregó.



En la provincia por el momento hay disponible sólo una de las cuatro salas previstas en la primera etapa: El laboratorio del Dr. Boeiro; y en unos 15 días aproximadamente abrirá El Refugio en la montaña, un lugar más inquietante que acogedor. Son las dos recomendadas como primera experiencia de juego, aunque hay varias más: Welcome to Las Vegas, El mundo de las maravillas y El robo del banco, entre otras.



Reserva previa, cuando los participantes llegan a su turno guardan sus pertenencias en lockers -incluidos los celulares-, se les da un pequeño instructivo e ingresan a la sala. Si un jugador llega tarde, ya no podrá entrar. En el interior, tendrán 60 minutos para descifrar todos los acertijos y contraseñas, aunque si por alguna razón alguno quiere abandonar el juego, hay un botón que se acciona también desde adentro para salir.



"Son todos juegos ambientados. Por ejemplo El laboratorio del Dr. Boeiro es como un laboratorio de verdad. A medida que van descubriendo las cosas, la misma dinámica del juego los va llevando. Si se estancan, pueden pedir hasta dos pistas a quien comanda todo desde una sala de control externa. Y si no logran resolver los enigmas en ese lapso, se abre la puerta, pero se les explica lo que no pudieron resolver para que vean que es posible", agregó Marcos, quien también subrayó que, pese a que ya es un formato extendido y se juega desde hace años en el país, hay un código entre participantes similar al del cine, de no "spoilear" para que otros puedan disfrutarlo.



Escape Room funciona de lunes a jueves de 15 a 23 hs, viernes de 15 a 1hs, sábados de 10.30 a 1 hs y domingos de 10.30 a 23 hs. En cuanto a los precios, si el equipo es de 5 personas o más, se abona $900 por persona; de 3 o 4 personas, $1.000 cada uno; y si es de 2 integrantes, $1.200 por persona. Las reservas pueden hacerse en www.escaperoomsanjuan.com, por whatsapp al 2644431558 y por Facebook e Instagram, donde también hay juegos como para ir poniéndose en forma antes de atravesar la puerta.



El laboratorio

"En el año 1978, el Dr. M. Boeiro, creó un laboratorio en el que solía hacer experimentos con sustancias peligrosas y altamente contaminantes. Hacia fines del mismo año, Boeiro huyó y abandonó ese laboratorio, aparentemente por no encontrar la fórmula para detener la salida de un gas muy nocivo, que al cabo de una hora, termina intoxicando. Ahora la sociedad entera confía en que ustedes puedan resolver esta inminente amenaza. Tu equipo está integrado por reconocidos científicos que deben entrar al laboratorio secreto y eliminar los gases tóxicos. A ponerse los delantales que el tiempo se les acaba en 60 minutos!!!"