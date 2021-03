Llegó el momento esperado, el regreso de uno de los entretenimientos que más ha estado relegado y postergado por la pandemia. Cuatro salas de Play Cinema estarán habilitadas para proyectar a partir de hoy y con funciones todos los días de la semana. Se trata del primer complejo comercial en abrir en la provincia después de un año sin actividad, dado la situación sanitaria. Con todo aprobado para encender las pantallas, la cartelera que ofrecerá la empresa ubicada en Patio Alvear, tendrá sólo cuatro títulos para comenzar: Raya y el último dragón, Tenet, Scooby y La Audición. La primera, con el sello Disney será el único estreno internacional, ya que las otras tres películas tuvieron su debut en Estados Unidos entre 2019 y 2020, tanto en salas como en plataformas por streaming. Sin embargo, los cuatro films serán estrenos oficiales para la platea provincial. Lo cierto, es que tanto niños como adultos podrán disfrutar de estas propuestas sólo en formato 2D. La última proyección que tuvo este cine fue a mediados de marzo del 2020 (las películas que estaban en cartel eran Grandes espías, Bloodshot, El Precio de la verdad, por citar algunas) y el valor de las entradas eran de $230 en 2D y $310 en 3D. Pero ahora, la boletería tendrá las entradas en general con precio único de $320.

La Audición

Drama. (Das Vorspiel aka) Dirección: Ina Weisse. Reparto: Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus, Serafin Mishiev. Anna enseña violín en una escuela para jóvenes músicos en Berlín. En contra del criterio de sus colegas, la profesora aprueba el ingreso de Alexander, un chico en el que detecta un notable talento. Le instruye con gran dedicación y afecto, y pronto le dedica más atención que a su propio hijo. Surge la rivalidad entre ambos chicos, mientras el matrimonio de Anna se tambalea. Funciones: 23.15 en 2D subtitulado.

Raya y el último dragón

Animación (Raya and the Last Dragon). Dirección: Don Hall y Carlos López Estrada. Reparto: Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang y Gemma Chan. Una pelea entre Kumandra y los reinos vecinos pone en peligro la piedra mágica que mantiene a los monstruos alejados, desatando una nueva amenaza que la jovencita Raya -hija del guardián de aquella piedra- deberá evitar buscando el último dragón. Funciones: 17.10 (viernes a domingo); 17.20; 18:50; 20:10; 22:30 y trasnoche: 00:50 en 2D Castellano.

Tenet

Thriller. Dirección: Christopher Nolan. Reparto: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh. Armado con tan solo una palabra -Tenet- el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. Funciones: 17.10 (disponible viernes a domingo); 19.30 en 2D castellano; 22.40 2D subtitulado.

¡Scooby!

Animación. Dirección: Tony Cervone. Reparto: Gina Rodriguez, Mark Wahlberg, Zac Efron, Mackenna Grace, Amanda Seyfried, Jason Isaacs, Ken Jeong, Will Forte. Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar al perro fantasma Cerbero. Mientras corren para detener el apocalipsis perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un épico destino que nadie sospechó nunca. Funciones: 17.05 (disponible viernes a domingo) en 2D castellano.