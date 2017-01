Es cierto que hace ya bastante tiempo Pity Alvarez es noticia más por su vida que por aciertos de su carrera. Y esta vez no fue la excepción. Una foto suya junto a un policía que se viralizó en las redes sociales da muestras de un presente que, a juzgar por su aspecto, no parece haber mejorado para el artista que supo transitar la cresta de la ola del rock argentino. El cantante de Viejas Locas e Intoxicados, de 44 años de edad, aparece desmejorado, con la cabeza rapada, una zapatilla de cada color y vaya a saber qué debajo de la camiseta de Independiente.



Cristian Alvarez es adicto a las drogas y ha confesado consumir desde marihuana a crack, pasando por cocaína, LSD, éxtasis, codeína y pasta base, enfermedad que lo ha llevado a protagonizar varios escándalos; uno (con condena pendiente) por el robo de una cámara de televisión y amenazas hacia una persona que le pidió un autógrafo; otro relacionado con violencia de género. Se lo recuerda tocando acostado en la vereda (radio Vorterix difundió el video en Instagram) y cuando tomó 40 pastillas de Rivotril y se arrojó desde cuatro metros. En 2015, antes de un show en Uruguay, brindó una extensa entrevista a El Observador, acostado en una cama, sin cejas, excedido de peso y con lastimaduras en la cara. En medio de algunas frases incoherentes, sin embargo, dijo otras llamativas: "Nunca estuve actuando ni haciendo el papel de loquito, tal vez en algún momento parecería serlo".

"Hay gente que tiene cámaras de fotos y fotógrafos (...) Y hay periodistas y hay preguntones, doñas Florindas". "Te comprás un Renault 12 que apenas ande una cuadra y te pegás un palo y salís en todos los diarios y de a poquito te vas haciendo famoso, te sale más barato que pagarte una prensa". "Siempre pensé que en este plano yo no tenía que dejar descendientes. No la sigo viendo porque es una responsabilidad. A veces está más bueno saber que no vas a ser responsable y no hacerlo", (sobre su hijita), fueron algunas de las palabras de Pity.