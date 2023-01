"Jorge es un oficinista un poco torpe y un poco tímido, que no sabe cómo acercarse a la chica que le gusta. Pero además es un amigo fiel y muy gracioso. Y cuando un día, un poco de casualidad, termina siendo objeto de una sesión de hipnosis, descubre que tiene una nueva habilidad: la de agarrar el teléfono y convertirse en el irreverente Doctor Tangalanga para hacer reír a quienes lo necesitan'. Con esta reseña se presenta el film nacional que hoy estrena en la pantalla grande local, El Método Tangalanga. Se trata de una comedia que -entre realidad y ficción- aborda al sujeto detrás del personaje que se hizo popular por sus bromas telefónicas. Dirigida por Mateo Bendesky, cuenta con las actuaciones de Martín Piroyansky y Julieta Zylberberg, cabezas de un elenco que también integran Alan Sabagh, Rafael Ferro y Silvio Soldán.



Si bien el foco está puesto en los inicios de Tangalanga con las bromas telefónicas, actividad en la que incursionó para levantarle el ánimo a un amigo que estaba enfermo -cosa que es real-, el director sumó una historia de amor entre él y Clara, que transcurre a través del teléfono, para que la película tuviera otro ribete.



"Es una comedia blanca y una comedia romántica que es divina, es muy tierna y habla de la amistad y del amor y de la timidez y de los "60. Es muy divina la película, me encantó. La vi en Mar del Plata por primera vez y fue emocionante, y la gente también empatiza muchísimo", declaró a Telam Zylberberg, que se explayó acerca de cómo compuso a Clara.



"Me gustaba el personaje que siempre está sonriendo en su puesto de trabajo. Es lindo ver a alguien contento trabajando y como ella estudia locución, Mateo me decía que tuviera una dicción muy buena y le propuse que fuera como en los "60, mirando un poco a Niní Marshall, para colorear' dijo. "Eso me gustaba. Me parecía algo diferente para hacer. Al ser de época y al respetar la manera de hablar, los términos que se usaban y eso estaba pensado. No es que era qué sucede en la escena. Además es picadita y hasta la edición es de época, la forma en que están editadas las escenas, el encuadre", agregó la actriz, que valoró el cine argentino.

"Ojalá crezca cada vez más y tengamos más posibilidades porque las cosas que se hacen acá son hermosísimas y admiradas en todo el mundo', expresó.





Hollywood y sus excesos

Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva estelarizan Babylon, una historia dirigida por Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man), que también llega hoy a las pantallas locales, en estreno nacional. Comedia dramática ambientada en Los Angeles de los años "20, habla de la ambición y los excesos desmesurados en medio de la ascensión y caída de estrellas en los albores de Hollywood, una época de desenfrenada decadencia.



Estrenada el mes pasado en Estados Unidos, la opulencia que exhibe no se tradujo en taquillas, donde no fue el bombazo que se esperaba. Tampoco se destacó en las últimas premiaciones, ya que -aún cuando estuvo nominada en las principales categorías, como película, director y protagónicos- solo consiguió el premio a Mejor banda sonora en los Globos de Oro y el de Mejor diseño de producción en los Critic Choice Awards. La próxima semana se sabrá cuántas chances tendrá en los Oscar.