"Finalmente llegamos al domingo, el día más importante de la semana. Los necesitamos concentrados más que nunca", exclamó Paula Chaves al inicio de " Bake Off 2021" para indicar que en la gala se conocería al primer eliminado de la competencia.

"Van a tener que hacer una torta doble altura con decoración estilo candy", advirtió la conductora tras anunciar el desafío de la noche, en el cual los participantes contaron con dos horas y media.

Gino, Carlos, Emiliano, Gianlucca, Gabriel, Hernán, Facundo, María Belén, Gisela, Ana, Silvina, Ximena, María Paula y María Celeste prepararon distintas creaciones pasteleras y debieron ser evaluados por los jurados Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

Emiliano fue el pastelero estrella y expresó emocionado: "No me lo esperaba". Pero no todos lograron realizar excelentes preparaciones y varios tuvieron "crisis" en sus recetas.

A Belén, Gisella y Gabriel los llamaron frente a todos sus compañeros para brindarles una devolución especial: uno de ellos abandonó la competencia.

Belén fue la primera salvada y, tras el anuncio, Paula declaró: "Quien continúa en la carpa de ' Bake Off' es Gisella".

"Me la vi venir y el resultado es justo", declaró Gabriel. "Me voy feliz", cerró.