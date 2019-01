La Academia de Hollywood reveló la lista de nominadas a los Oscar y no sorprendió que Roma -del mexicano Alfonso Cuarón- esté a la cabeza. La película tiene 10 chances al igual que La Favorita, otra foránea (dato llamativo) que le hace honor a su nombre. Pero hay perlitas que llevan a que todos sigan hablando de Roma. Es la quinta vez, por ejemplo, que un mismo film compite en Mejor película y Mejor película extranjera; y muchos apuestan a que puede ser la primera en ganar ambas. Y si no, confían en que pase a la historia como la primera peli "en dioma no inglés" en ganar la máxima estatuilla (sería la primera en español). El 24 de febrero se develará el misterio en la 91ra gala, donde son ocho las que (lógicamente entre las más nominadas) se hacen los rulos con el premio mayor.

Roma

La favorita

10 nominaciones

Dos películas extranjeras están a la cima. Roma, de Alfonso Cuarón; y La favorita, de Yorgos Lanthimos, intrigas palaciegas ambientadas en el Siglo XVIII, con Emma Stone y Rachel Weisz. Rodada en blanco y negro, con pinceladas autobiográficas y reciente ganadora en los Globos de Oro en Dirección y Película Extranjera (los Globos no permiten que una de habla no inglesa compita a Mejor película), de ganar, Roma haría historia por todos lados (sería además el primer Oscar para México). Además está producida por Netflix, para quien también sería todo un batacazo.

Nace una estrella

El vicio del poder

8 nominaciones

Nace una estrella, debut detrás de cámaras de Bradley Cooper, con Lady Gaga en el protagónico es otra que vuela alto en los Oscar; aunque en los Globos de Oro -considerados el termómetro de los premios mayores de Hollywood- iba como número puesto y la bajaron de un hondazo. Tenía cinco nominaciones importantes, una menos que Vice (y dos más que Roma) y solo se llevó Mejor canción por Shallow. Habrá que ver si tiene la revancha.



Comparte escalón con El vicio del poder, de Adam McCkay, estelarizada por Christian Bale, que tuvo una gran actuación como Dick Cheney, el vicepresidente durante el mandato de George W. Bush que alcanzó un enorme poder durante su gestión.

7 nominaciones

Lo de Black Panther, de Ryan Coogler, también marca un antes y un después. Que la película de Marvel -protagonizada por Chadwick Boseman- estuviera candidateada a Mejor película fue toda una sorpresa, ya que está catalogada como una película "comercial". Es la primera de superhéroes de la marca con un elenco casi completamente afroamericano.

KKKlan

Bohemian Rapsody

6 nominaciones

La exitosa Bohemian Rapsody fue una de las grandes estrellas de los Globos. La biografía de Freddy Mercury -protagonizada por Rami Malek, producida por integrantes de Queen y dirigida por Bryan Singer- ganó en Mejor película. Tiene las mismas chances que Infiltrados en el KKKlan, comedia negra de Spike Lee, gran premio del jurado en Cannes.

5 nominaciones

Comedia dramática sobre los derechos civiles, Green Book no se queda atrás en ilusiones luego de cosechar 3 estatuillas en los Globos y de ganarle a Roma y a Nace una estrella como Mejor película en los PGA Awards, que entrega el sindicato de productores. Dirigida por Peter Farrelly, estelarizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen; dicen que puede dejar a más de uno boquiabierto en febrero.

Principales candidaturas

Director:

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Actriz protagónica:

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Actor protagónico:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Actor de reparto:

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star is born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Actriz de reparto:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Película en lengua extranjera:

Roma (México)

Cold War (Polonia)

Shoplifters (Japón)

Capernaum (Líbano)

Never Look Away (Alemania)

Película de animación:

Los increíbles 2

Isle of dogs

Mirai

Ralph breaks the internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Documental:

Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Guión original:

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Guión adaptado:

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star is Born

Efectos especiales

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story