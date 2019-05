Mirtha Legrand continúa con su recuperación después de haberse sometido a una intervención quirúrgica el lunes 13 por una obstrucción intestinal. Eso hizo que la famosa no pudiera estar al frente de sus dos programas del fin de semana, tanto de La Noche de Mirtha como de su ciclo dominical.

Mirtha fue reemplazada por Marcela Tinayre aunque decidió salir al aire por teléfono para contar detalles de su estado de salud. “Estoy levantada, en mi casa. Estoy muy bien. Me estoy recuperando muy rápidamente. Me dicen los doctores que nunca en la vida han visto una recuperación semejante, tan rápida”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Sospecho que el fin de semana que viene ya estaré en condiciones [de volver]. No sé, no quiero adelantarme. Me encuentro perfecta. Camino en la casa, veo televisión, leo, duermo y recibo algunas visitas, porque en estos casos es mejor no hablar tanto”.

Pero finalmente hace pocas horas se confirmó que Mirtha Legrand no podrá ser de la partida estos sábado y domingo en la pantalla de ElTrece.

La información indicaba que la que iba a hacerse cargo era su nieta, Juana Viale, pero la producción se inclinó por convencer a Marcela Tinayre, que tuvo una buena performance en la conducción el fin de semana pasado.

De esta manera, todo continuará igual en las próximas dos emisiones del exitoso ciclo.

Fuente: Mitre