" Bake Off 2021" ya está en la etapa final, por lo que en los próximos días se cerrará la temporada. Telefe decidió que la semana antes de la llegada de "MasterChef Celebrity 3" sea con un cambio de formato, por lo que habrá un participante fuera de la competencia por día. Esta vez fue el turno de Hernán, quien no pudo quedar entre los primeros lugares.

Había gran expectativa por la emisión del martes en el programa que conduce Paula Chaves. Tal como indica el día, era el momento del desafío técnico, algo que generó muchos dolores de cabeza a lo largo de la competencia. La prueba a repetir era una torta de chocolate frutal con tres pisos, algo que puso el nivel de dificultad muy alto.

La particularidad que tuvo el capítulo fue que contó con la participación de Georgina Barbarossa, quien ayudó a los pasteleros en el desarrollo de sus preparaciones. La ex participante de "MasterChef Celebrity" le aportó diversión y descontracturó el complicado trabajo que debían llevar adelante.

Hernán se despide de la carpa de #BakeOffArgentina tras agasajar al jurado más de una vez con sus deliciosas presentaciones. ¡Gracias por tanta dulzura en la competencia! ¡A seguir creciendo y brillando!

A la hora de decidir el próximo integrante a eliminar, el jurado que conforman Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar estuvo en duda. Los últimos dos mencionados como los peores en el martes fueron Hernán y Gisela, por lo que se vivió mucha tensión en la carpa.

Mientras que Carlos volvió a ser elegido como el mejor pastelero de la jornada por segunda oportunidad en consecutiva, hubo que despedir a uno de los pasteleros. A raíz de los desperfectos que tuvo su preparación, Hernán se vio obligado a abandonar el programa de Telefe.

"Me da tristeza no verlo en la final", confesó su compañera al ser salvada. Por su parte, el ahora ex participante mencionó: "Lo que más rescato es la devolución de los jurados y haber conocido a todos mis compañeros". Pese a la mala noticia recibida, cerró su participación con una sonrisa: "Ya les voy a avisar cuando inaugure mi casita de te".

