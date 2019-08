Spin-off the Rápidos y furiosos que tiene como protagonistas a Luke Hobbs (Dwayne The Rock Johnson y Shaw (Jason Statham). Personajes que hasta ahora veiamos enfrentarse en la saga de Rápidos y furiososo. En esta oportunidad, aparece una nueva amenaza biológica: un hombre llamado Brixton (interpretado por Idris Elba) que fue modificado genéticamente y cuenta con habilidades superhumanas. Para poder rastrearlo, se solicitan los talentos de Hobbs y Shaw que deberán por primera vez trabajar juntos en equipo. A ellos, se le suma la hermana de Shaw, una agente del MI6 (interpretada por Vanessa Kirby de The Crown).

Título: Rapidos y furiosos: Hobbs & Shaw

Título original: Hobbs and Shaw

Dirección: David Leitch.

Actores: Dwayne Johnson, Jason Statham.

Actores secundarios: Vanessa Kirby, Idris Elba, Eiza González, Helen Mirren, Eddie Marsan, Cliff Curtis.

Género: Acción.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 136 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años con reservas

