Es una de las actrices más conocidas de Hollywood y si algo no le ocurre es pasar inadvertida. Angelina Jolie es uno de los nombres célebres de la industria, pero ahora sabemos que la ganadora del Oscar no recorrería este camino otra vez. Y no cambiando el modo de transitarlo, sino que ni siquiera sería actriz. "Cuando comencé no tenía expectativas de ser un personaje tan público, de compartir tanto", dijo en una entrevista a Street Journal quien ha estado expuesta los últimos 20 años y más, sobre todo luego de su escandaloso divorcio de Brand Pitt, una historia que parece no tener fin.



Es un hecho que Jolie ha aparecido en pantalla bastante poco los últimos años y se debe- dijo- a que ha elegido rodajes cortos porque descubrió que su cuerpo reacciona brutalmente al estrés. No obstante, su alejamiento coincide con el fin del matrimonio con el actor.



Ahora Jolie pone el foco en vivir una vida más real. "Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Lo que busco es autenticidad' expresó la artista que manifestó su deseo de abandonar Los Ángeles para siempre y pasar tiempo en su casa en Camboya, de donde es su primer hijo, Maddox.



Aun le quedan un par de proyectos, como "Maléfica 3' y "María', de Pablo Larraín, donde interpretará a la famosa María Callas. Después de eso es probable que Angelina Jolie se retire de la vida artística, agotada de vivir bajo la lupa.

Angelina Jolie lleva 20 años vinculada a ACNUR, el organismo de Naciones Unidas encargado de proteger a los desplazados por persecuciones o conflictos.