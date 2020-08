Eduardo Feinmann envió un preocupante mensaje a su entorno. El periodista de 61 años tiene coronavirus y se encuentra internado desde el lunes en una clínica porteña, según trascendió, con varios picos de fiebre.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Marcela Tauro. La panelista de Fantino a la Tarde contó que recibió un mensaje en vivo: “Me mandó un mensaje recién y me dijo: ‘Recen por mí'”. Asimismo, se aclaró de encargar que, según su información, el estado de salud de Feinmann es estable:”No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención”.

Hace unos días Feinmann contó a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo para coronavirus. “Me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima… de forma responsable, falte a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”, comenzó escribiendo.

“Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo”, agregó en un segundo mensaje.

Y cerró con un llamado a que la gente se cuide: “Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta excento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.

En tanto que en las últimas horas se confirmó que dos de los compañeros de programa de Eduardo Feinmann, el periodista Mariano Obarrio y el doctor Claudio Zin, también dieron positivo.

