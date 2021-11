Luego del estreno en 2020, virtual por la pandemia y que tuvo como foco el presente de este colectivo en ese contexto, el 2021 recibe la segunda edición de Crudo, Festival de danza contemporánea independiente local "que se propone como espacio de circulación, intercambio y encuentro de experiencias de la comunidad danzaria local en sentido expandido', tal como señalaron desde la Asociación sanjuanina de bailarines, profesores de danza y afines (Hacedores de la Danza Independiente de San Juan), organizadora del encuentro. En líneas generales, esta edición se desarrollará en dos partes: La primera se lleva a cabo a partir de hoy y en tres frentes: Laboratorio de Archivo (en cogestión con el INT en el marco del Festival Remueve), donde un grupo de investigación de 21 participantes seleccionados, no todos del ámbito específico de la danza -guiado por Tamia Rivero y Mariana Olivares- trabajarán hasta el domingo a partir del variado material de la recordada Violeta Pérez Lobos (foto arriba), buena parte aportado por su esposo, Fernando Colqui. "Nos hicimos muchas preguntas, entre ellas respecto del repertorio y las referentes. Y surgió la figura indiscutida de Violeta. Ella y Juan Carlos Abraham (NdR: fundadores del Estudio Coreográfico Argentino) fueron los primeros artistas independientes integrales que se entramaron con otros lenguajes, algo que es muy común en la práctica hoy, pero en aquel momento fueron pioneros', explicó Giselle Slavutzky, a cargo de la comunicación del Festival. "Pensando qué diálogo tenemos con nuestra historia, quiénes la hicieron aquí, qué hacían y cómo, de forma inevitable apareció Violeta como referente de lo contemporáneo y lo independiente', añadió Mercedes Claudeville, responsable artística del Laboratorio. "A partir de ella -una bailarina y artista completa que dejó muchas huellas- disparar una posible mirada al presente-futuro', sumó Julia de Nardi, coordinadora general de Crudo.



Otro de los frentes es un Conversatorio con gestores culturales "para abordar las urgencias en relación con la danza', que se desarrollará el lunes próximo a las 20 hs. Modera Guiomar Peñafort, con Valentina Gallo, Jimena García Blaya, Maximiliano Mamani, Carla Vellio y Virginia Fornillo.



Y Entrenar-Entramar, que coordina Marisel Illanez, son tres workshops gratuitos y abiertos seleccionados tras una exitosa convocatoria, que se desarrollarán desde el lunes al miércoles próximos, de 14 a 17 hs, en el Museo de la Historia Urbana: El cuerpo en la historia (lunes, con Dévora Cereceda y Tamara Tello, sobre prácticas tradicionales de etnias del oeste africano), Cómo potenciamos nuestro cuerpo danzante? (martes, con Javier Conejero y Gonzalo Burgoa, en base a los ejes cuerpo humano, movimiento y espacio); y Atravesar el umbral (miércoles, con María Soledad Quinto y Ana Sánchez, entrenamiento físico de alto rendimiento a partir de elementos de la danza contemporánea). Están dirigidos a personas mayores de 16 años (inscripciones por formulario, en las redes de Crudo).



Por otra parte, la segunda parte de este Crudo se concretará en abril del 2022, con la muestra de obras de danza y la exposición de los resultados del trabajo de archivo de este año.



Más allá de los frutos que se cosechen en Crudo, la concreción del festival y su permanencia podrán entenderse como el primer logro en sí mismo; especialmente por su génesis: el trabajo horizontal, respetuoso y mancomunado de hacedoras de la danza independiente local provenientes de distintos espacios, lenguajes y modos de producción.



"Hubo una confluencia de personas, de intereses, de modos de entender y hacer esta danza que hacemos, en la valentía de ponernos a trabajar juntas, de aunar diferencias y puntos de vista a favor de algo más grande', resaltó Claudeville. "Antes era difícil reunirse para disparar algo en común. Quizás sea la pandemia o que hemos crecido, no lo sé, lo cierto es que hay críticas pero constructivas, que hay encuentro, que hay miradas de colegas. Quizás todavía haya algunos a los que no les interese trabajar así y está bien; pero la idea es que se vaya comprendiendo que el trabajo colectivo, que no implica perder las particularidades, es lo que nos va a permitir vivir, seguir y crecer. Es complejo, pero se vive muy bien, es muy precioso', concluyó Julia De Nardi.



