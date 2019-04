En la noche posterior al dictado del veredicto del jurado de la Teatrina, el elenco del Taller Universitario celebró la premiación del festival. Ahora, deberá esperar que el INT establezca la sede y la fecha del Festival Nacional.

Después de su labor como gestor, ser funcionario en el Instituto Nacional del Teatro, hacer ciclos televisivos y conducir los espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol, Ariel Sampaolesi volvió a las fuentes: el escenario y la producción teatral. No sólo eso, sino que lo hizo con dos hechos positivos, participar nuevamente en la Teatrina y ganar en dos instancias con dos obras a su cargo: 'Noche de Epifanía', del elenco del Taller de Teatro Universitario, (será la representante sanjuanina al Festival Nacional); y Navidad Navidad, una de las tres piezas -sin orden de mérito- para participar en el Encuentro Regional de Teatro 2019.



A este "regreso con gloria" a la Teatrina, resulta significativo, ya que marca un reinicio en la creación teatral. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Sampaolesi lo valoró de esta manera: "estuve mucho tiempo alejado de la tarea creativa y la de dirección. Costó trabajo empezar de nuevo. Me considero un artista y mi tarea en la gestión pública ha sido un proceso doloroso, por haberme corrido del lugar creativo. Pero fue un proceso del que no me arrepiento y he disfrutado un montón. Mi vida es la actuación, es lo único que sé hacer y es para lo que me he preparado siempre. Entonces tenía que volver".



Con el Taller de Teatro Universitario, tanto Sampaolesi como su asistente y dramaturgo Daniel Zalazar, conformaron una puesta integrada por un numeroso elenco de actores, músicos, cantantes y estudiantes de diferentes corrientes; también sumaron a personas que no tuvieron nunca una experiencia escénica en público. Un proyecto ambicioso desde la producción, pero al mismo tiempo, sencillo en su propuesta, porque tuvo que afrontar varias limitaciones materiales aunque sin descuidar su contenido: 'es un grupo maravilloso, todos están exultantes por lo que ha pasado, algo impensado e inesperado por contar ahora con la posibilidad de viajar y llevar esta obra afuera. El Teatro Universitario es un espacio tan noble y tan hermoso donde se realiza un verdadero trabajo de transferencia y creación. Es un espacio de formación que permite una educación no formal y con la característica que es pública y gratuita. Que haya ganado el festival por primera vez desde su creación y que represente a la provincia es muy importante por el momento político que estamos viviendo, donde a la educación pública se la denosta todo el tiempo y se la menoscaba, como si fuera un ámbito donde los ciudadanos no son merecedores', opinó el director. Hacer teatro en un contexto adverso desde lo económico y cuando las actividades culturales de un país son desatendidas, el realizador ve este premio como un gran mérito: 'Nosotros fuimos muy sinceros en ese sentido, tomamos la decisión con Daniel Zalazar de no tapar nuestras carencias, las formas en las que trabajamos y producimos, con cero recursos. Sí, tenemos el apoyo de la Universidad, aunque no tengamos vestuario o utilería, contamos con un espacio físico que nos contiene a la hora de crear. Pero no ocultamos la pobreza con la que se produce en nuestro teatro argentino', subrayó.



Por otro lado, Sampaolesi dio su mirada particular acerca de la realidad que atraviesa actualmente el INT, con la experiencia de haber formado parte del organismo durante 9 años como representante provincial y como miembro del Consejo de Dirección: "Lo que sucede adentro del instituto es positivo, no comparto la visión catastrófica que tiene la prensa o las redes sociales respecto a que está todo por perderse. Es una entidad joven que está en permanente recambio y donde se cruzan miles de miradas y pensamientos. Pero su Consejo Directivo es un cuerpo colegiado. Todos sus integrantes vienen del teatro independiente. Las controversias que hay tienen que ver con cuestiones ideológicas sobre lo particular al teatro y sobre qué se hace con los recursos públicos del Estado para financiar la actividad en el país'. Y amplió su opinión: "confío en mis compañeros, en los que me precedieron y los que están en este momento después de mí, trabajando por lo que creen. Hay muchas miradas y debates, pero la discusión central del conflicto es que las decisiones políticas y resolutivas la toman sus miembros en su totalidad, eso es lo maravilloso que tiene y cumplir lo que dice la ley es la lucha que se viene dando desde siempre. Aprendí muchas cosas en el instituto, soy feliz y agradecido por haberme metido de cabeza, de enchastrarme no sólo los zapatos, sino también hasta las orejas en el barro cuando he tenido que hacerlo. Somos miles los que hacemos teatro en el país y ahí está nuestra riqueza y lo que significa nuestra ley para el teatro argentino', concluyó.



En la historia del festival, Sampaolesi ganó anteriormente como director con 'Flores en la cartera' (2001), Despacho de lamentos (2001), Feroz (2003), Consorcio 10 PM (2004) y 'Desvestir santos' (2006).





Reprogramación



La Reforma: 6 de abril a las 20 en el Teatro Sarmiento.

Es-Quizo: 6 de abril a las 21 en el Espacio TeS.

Mi sombra al sol: 13 de abril a las 21 en Biblioteca Franklin.

Navidad Navidad: no habrá nueva función, se devolverá el pago de las entradas el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de abril, sin excepción, de 10 a 13, en la representación 9 de julio 449 Oeste.