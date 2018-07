Foto: revi sta Gente

"Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo", pasó el trapo Wanda Nara (31). Fue en entrevista con la revista Gente, donde la empresaria aseguró que estas fotos que circularon donde se la ve con celulitis y algunos kilitos extras -tomadas durante su viaje de relax con Mauro Icardi en Ibiza-, fueron alteradas. "Esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo (celulitis) y dónde no (...) Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así", se mofó la blonda, a quien tampoco le quita el sueño un poco de piel de naranja. "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis", dijo, sin detenerse en el debate que se generó al respecto; y en las adhesiones de otras mujeres ante el ataque que sufrió, tal es el caso de su hermana Zaira, que fue muy enfática; y de la actriz y cantante Jimena Barón, que volvió a ponerse en tanga para mostrar su propia celulitis (manifestación que no estuvo exenta de palos).

La nota de Wanda para la revista está acompañada por una serie de fotos donde luce muy sexy, realizadas -dijo- sin photoshop. "Acepté hacer estas fotos sin retoques porque no los necesito", dijo Wanda, que asegura que las redes sociales permiten a la gente verla tal como es. "No soy obsesiva con mi cuerpo, porque no tengo ningún complejo", sentenció.