Sin lugar a dudas la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli dejará mucha tela para cortar. Ahora, y en el marco de la polémica, en "Los Angeles de la mañana" recordaron otra escandalosa ruptura de la modelo: la que tuvo en 2011 con Sebastián Ortega.

La modelo y el productor terminaron su relación luego de catorce años en pareja y tres hijos en común. Yanina Latorre recordó detalles de aquella separación poniendo de manifiesto la situación de vulnerabilidad en la que quedó Valdés. "Él se portó muy mal con ella. Guillermina no la pasó bien. Estaba confinada en un country, le costó mucho salir de ahí, alquilarse un departamento. Cuando quiso ir a buscar sus cosas, no pudo entrar porque no la dejaban", disparó la panelista.

"Cuando pasó todo esto con Ortega, que estaba muy enojado, la tenía confinada en un country. Él no iba en toda la semana porque trabajaba en Capital y tenía un departamento acá. Nunca la dejó trabajar", continuó.

Además, Yanina dio más detalles. "En el country, las amigas le autorizaban las compras en el súper. Llamaban para que le fíen o le pagaban ellas. No tenía un peso, no la pasó nada bien y le costó mucho alquilarse su primer departamento", dijo. "Por eso, cuando ella conoció a Marcelo Tinelli empezó a laburar enseguida, volvió a ser modelo, hizo una obra de teatro en la que estaba muy en bolas… empezó a hacer todo, pobrecita, porque mucho tiempo estuvo como muy escondida", explicó.