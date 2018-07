Michael Jackson fue "castrado químicamente" por su padre abusivo, Joe Jackson, fallecido el mes pasado, para mantener su voz aguda, afirmó Conrad Murray, el médico condenado por homicidio involuntario en la muerte del "Rey del Pop" .

En un video publicado en el sitio The Blast, Murray criticó al patriarca Jackson por su "crueldad" hacia sus hijos: "Joe Jackson fue uno de los peores padres en la historia. La crueldad que experimentó Michael por parte de su padre, el hecho de que le castrara químicamente para mantener su tono de voz es indescriptible".

Su teoría de la "castración química" se deriva de las alegaciones de que Joe hizo que Michael recibiera inyecciones de hormonas cuando tenía 12 años de edad, en un esfuerzo porcurar su acné y evitar que su voz se agravara, una acusación que Murray hizo previamente en su libro "This ¡Lo es! Las vidas secretas del Dr. Conrad Murray y Michael Jackson ", publicado en el año 2016.

La estrella de la música, que murió a a los 50 años debido a una sobredosis en junio de 2009, reveló a Oprah Winfrey en 1993 sobre los abusos que sufrió de su padre, pero nunca mencionó haber sido sometido a algúntipo de tratamiento hormonal.

El Rey del Pop dijo que su padre se sentaba con un cinturón en sus manos mientras él y sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon ensayaban como The Jackson Five durante la década de 1960. "Si no lo hacías de la manera correcta, él te destrozaba".