El último adiós a Beatriz Salomón (1953-2019) estuvo cargado de emoción, tristeza y profundo pesar para quienes acompañaron a la actriz y ex vedette hasta su último día de vida. Salomón falleció el sábado de un de cáncer de colon en el Hospital Fernández, donde se encontraba internada desde el 4 de junio, y fue despedida este domingo al mediodía por familiares y amigos.

La ceremonia se llevó a cabo en la capilla del Cementerio de la Chacarita, donde descansan sus restos. Sin embargo, antes del entierro, se cumplió el último pedido de la artista.

Es que, durante el responso, la cantante Marcela Wonder interpretó a capela la canción You make me feel like a natural woman, de Aretha Franklin (1942-2018), en honor a Beatriz.

"En agosto del año pasado, cuando fallece Aretha, voy a la casa de Beatriz y me dice '¿Viste comadre la ceremonia que le hicieron a Aretha Franklin? ¡Por Dios!'", comenzó explicando este domingo en Implacables (El Nueve, a las 20) Adriana Chaumont, amiga íntima de Salomón

Y siguió: "Ariana Grande (25) cantó esta canción (en el funeral de la reina del soul) y le dije 'Tenés razón... mirá, Marcela Wonder subió un video diciendo algo de Aretha y cantó un pedazo de esta canción'. Entonces Beatriz agarró mi teléfono, se quedó mirando el video y me dijo 'Comadre, cuando yo pare las patas me traés a esta mujer a que venga a cantar'".

Beatriz Salomón junto a su amiga Adriana Chaumont.

"Le dije 'bueno andá buscando un reemplazo porque cuando vos te vayas esta va a estar muy vieja, no le va a dar la voz'. 'Me la traés con muletas, con silla de ruedas pero que me cante', me dijo. Le dije 'bueno ya que vamos a pedir si yo me voy antes que vos poneme medias porque tengo mucho frío'. 'Dos pares te pongo pero me la traés', me respondió", recordó con emoción Adriana.

Además, Chaumont recordó que esa conversación que mantuvo con su ahora fallecida amiga fue algo "feo" que tuvo guardado "porque era un compromiso".

"Recién anoche (por el sábado) pude pedírselo a Noelia (la hija de Beatriz) y al papá (por Ferriols). Noelia, quien tiene un perfil muy bajo, me dijo 'No Adri, por favor' y le dije 'Era la voluntad de mamá, ¡por favor!'. Entonces le escribí a Alberto y muy respetuosamente le expliqué cómo había sido la historia y me dijo 'acepto'", explicó la amiga de Salomón.

Y cerró: "La llamé corriendo (a Marcela) y fue muy emotivo porque en la capilla retumbaba y esa voz que tiene ella... estoy en paz, me siento mejor que ayer, lo pidió ella".

Por su parte, la cantante opinó: "La canción la eligió ella (por Beatriz). Estoy muy conmovida por este momento, por este pedido de ella para este día tan importante. Pienso que además de que es un día triste para toda la familia es la coronación de una vida tan hermosa, sufrida también, pero a la vez vamos a quedarnos con las cosas lindas".