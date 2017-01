"Hoy en @intrusosoficial la verdadera historia de la internación de @CHANOTB. Tres días de caravana, delirios y llantos", anticipó Jorge Rial ayer en Twitter. El músico viajó el fin de semana a Punta del Este, pero su descanso terminó de una mala manera: con él en la clínica Cantegril. Y aunque fue dado de alta a las pocas horas, el periodista prometió un fuerte relato de la escapada del cantante a Uruguay, algo que enfureció al músico.

Jorge porque no me preguntas a mí la verdadera historia. ?No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono . https://t.co/pG8ugpVcUT — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 16 de enero de 2017



"¿Jorge, por qué no me preguntás a mí la verdadera historia? No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono", le contestó a través de su cuenta en la red social. Y Rial le respondió con dureza en el inicio de Intrusos (América, a las 13.30): "Lo tenemos, salvo que lo hayas cambiado. ¿Será el mismo teléfono al que te llamamos todas las otras veces y no nos contestaste? Pregunto, Chano, no lo vamos a chequear al aire. Pero si es el mismo teléfono que tenías cuando te comiste un portón, cuando estuviste internado otras veces, siempre te llamamos".



Por último, Rial apuntó contra el entorno del músico. "Él cree que todos los que están alrededor son amigos, que lo van a cubrir, y son los primeros en boquear", sostuvo. Y cerró: "No hace falta solamente llamarte a vos, tus amigos boquean a lo loco. Desesperación. Tienen una devoción por mandarte abajo del camión. Necesitás cuidarte, ponerte bien, que te cuiden".



Por la mañana, Chano había hablado en la radio Los 40 y expresado su enojo con la gente que lo rodea. El ex líder de Tan Biónica había sostenido que su equipo de trabajo le había querido hacer "una emboscada".