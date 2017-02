María Eugenia Ritó sigue pasando un mal momento, y últimamente reaparece en los medios por razones alejadas de lo laboral.

Esta tarde, en "Intrusos" (América), mostraron un video en el que la ex vedette protagoniza un confuso incidente en una estación de servicio.

Según contó un testigo del hecho, Ritó estaba sacada y preguntando a los playeros dónde podía comprar droga. Su actitud violenta, incluso, llegó a tal punto que tuvo que intervenir personal policial.

"Pasamos por ahí circunstancialmente a eso de las 4 de la mañana de hoy. Vemos que se acerca un auto, baja una chica a hablar con los playeros y, medio sacada, dicen que les preguntó dónde podía ir a comprar droga", relató Rodrigo, un testigo que se encontraba en el lugar.

El hombre, además, señaló que Ritó habría pedido que la lleven a la Villa 31 para comprar droga, y afirmó que decidió grabar el video al reconocer de quién se trataba.

"Todo fue cuestión de 10 minutos y ya después me retiré del lugar, cuando llegó la policía. ¿Por qué le pegaba al auto? Como ellos no podían hacer nada al no tener personal femenino, la cercaron. Y tampoco la querían dejar ir porque en el estado en el que se encontraba, no podía manejar. En otras palabras, decía 'me importa poco el auto' y golpeaba el techo", agregó Rodrigo.

Además, en "Infama" (América), mostraron un segundo video del escándalo, en el que la ex participante del "Bailando" habla, desencajada, con un policía.

"No podés andar así en el auto, vos lo sabés", le plantea el oficial, mientras otro le recrimina que "casi pisás a mi compañero". Ritó, aturdida, niega estar drogada, y advierte que piensa "llamar a los medios".

Ante el escándalo, la propia María Eugenia informó en su cuenta de Twitter que tuvo una "recaída emocional" y que decidió volver a internarse.