Hay vida después de Diego Maradona, aunque siempre será una vida con Diego Maradona. Porque el director técnico de Dorados de Sinaloa no puede (o no quiere) cortar del todo el vínculo con las mujeres más importantes de su vida. Rocío Oliva, por caso, es una de ellas. Y aunque el noviazgo concluyó a fines de 2018, tras varias idas y vueltas, siguen en contacto. Eso habría generado que una reacción intempestiva de Verónica Ojeda, quien, furiosa, regresó de México con su hijo, Dieguito Fernando Maradona.

"Cada tanto hablamos. 'Hola, ¿cómo estás?', y punto", aseguró Oliva en Intrusos sobre su actual vínculo con Maradona, y reconoció que una de esas comunicaciones se dieron en las últimas semanas: "Hablé cuando él estaba en México, pero no sé si estaba con ella (por Verónica) o no".

Frente a la versión sobre un supuesto enojo de Ojeda al descubrir que el ex futbolista había recibido unos mensajes suyos, Rocío fue contundente. "Le pregunté a Diego y me dijo que había una parte que ella no había entendido: que no tenía nada con ella, y que él podía hablar con cualquiera", dijo la futbolista, en diálogo telefónico con Jorge Rial. "Yo no se lo pregunté, pero Diego siempre aclaró en todos lados que estaba solo".

Entonces, ¿es posible una reconciliación entre ellos? "No, es un camino que ya está hecho. A esta altura no creo que ninguno de los dos cambie (de idea)". Minutos después, comentó: "Yo lo quiero ver bien. Si lo tengo que ver para darle un abrazo fuerte, ir a entrenar o al peluquero, yo voy a estar. Si me ven con Diego van a decir que yo me regalé, no voy a volver con él, pero si lo puedo ayudar…".

En ese sentido, Oliva desmintió rotundamente que le hubiera enviado fotos íntimas a Maradona: "No sería tan tonta de hacer una cosa así: ustedes saben lo que es el mundo de él. ¡Salgo en todos los diarios! Además no corresponde, porque yo estoy separada". Ya con la sinceridad a cuestas, confió: "No tuve sexo desde que me separé".

Más allá de lo sentimental, entre Rocío y Diego se abrió un frente de conflicto que tiene que ver con el dinero: la joven presentó una demanda millonaria en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel, por los seis años de relación que mantuvieron. Por recibir esta notificación, Maradona fue demorado en el Aeropuerto de Ezeiza. "Él está al corriente de toda la situación, y no se enojó de ninguna manera. Las cosas se hablan. Está todo bien", advirtió Oliva.

Aquí, otras frases de Rocío Oliva en su diálogo telefónico con Intrusos.

Su relación con Maradona



"Con Diego salimos seis años, pasamos varios obstáculos y siempre seguimos juntos. Nos hemos separados por muchos meses y volvimos a estar juntos, a darnos otra oportunidad. Se decían cosas alrededor de la pareja, pero después pasaban. Lo que predomina es el amor y lo que uno siente".

El episodio de violencia que grabó con su celular



"(Ese video) se lo mandé (a Diego) para que lo vea tranquilo. Cuando él se va con otras personas, ese video desaparece, y empieza a aparecer en todos lados. Yo nunca lo pasé. Nosotros sabemos quién fue la persona que pasó el video, pero no importa".

Su supuesta agresión a Maradona



"Quiero aclarar que nunca lo tiré a Diego por la escalera. Él se lastimó el hombro en Dubai y se operó allá. Está la fecha en su Instagram. Al no hacer la recuperación, el hombro se oxidó y se le fue bajando el clavo para el lado del codo. No es que se tenga que operar porque pasó algo conmigo, nada que ver".

El casamiento frustrado



"En el camino pasaron varias cositas con Diego que yo les vengo a contar. Estábamos bien, y siempre pasaba una cosa. En su momento se habló de dejarlo para más adelante. Con Diego tuvimos muchas charlas profundas, la idea de casarnos estaba. Él me dijo: 'Yo quiero que me des la mano hasta el último suspiro'. Pero bueno, a veces las cosas se pueden dar y otras no…".

El deseo de tener hijos



"Sí, lo hablamos (con Diego). Teníamos los nombres y todo. Si era nene yo no le quería poner Diego. Salgo del molde: a mí me gustaba Sebastiao, y si era nena, Romanella. A él le gustaba Angelina. Era algo para pensar en un futuro porque una mujer puede ser mamá hasta los 40 y pico. Lo hablamos en la cama, mirando la tele".

Su estado sentimental actual



"Ahora estoy sola: me enfoqué mucho en mis cosas, abrí mi escuela de fútbol, escribo una columna, estoy haciendo radio en la cancha de River. Estoy pasando por un momento divino, y no lo voy a cambiar por nada del mundo".

Ricardo Centurión



"No salí con él".

El Pepo



"Es una masa, un fenómeno, pero él siempre estuvo con la mujer. Hay una buena relación y buena onda, pero no hay una relación sentimental. No tengo nada con El Pepo, no lo tuve y no lo voy a tener. No me gusta. Hace poco también me relacionaban con un cantante de música y nada que ver. Dicen que yo voy a un boliche y estoy con alguien, pero es mentira. Si me quieren ensuciar, les va a ir mal. Si quieren decir algo, tienen que mostrar pruebas, fotos o algo para sustentar lo que dicen".

Su situación económica



"Yo no viajo, no está en mis planes viajar. Tengo mi camioneta y vivo con mi mamá. Estamos bien. No me sobra ni me falta nada. Estoy tranquila y bien".