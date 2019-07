Rodrigo de la Serna atraviesa un buen momento profesional: interpreta a Palermo, el ladrón argentino que se suma a la tercera temporada de La Casa de Papel, la exitosa serie española que produce Netflix.

Como parte de la campaña de promoción de la tira, De la Serna participó de una entrevista en la que le preguntaron qué haría con el dinero obtenido del robo al Banco Nacional de España, el blanco de la banda criminal en los nuevos episodios. Y De la Serna aprovechó el momento para deslizar unas críticas al gobierno de Mauricio Macri.

"Podría pagar deudas, pero las deudas de mi país... En tres años contrajeron una deuda impagable", dijo en un video compartido en las redes sociales. Y después coincidió con su compañero en la ficción José Manuel Poga, quien dijo que podría "devolvérselo a América". "No estaría nada mal repartir la torta de una manera un poco más equitativa", remarcó De la Serna.

El actor ya ha criticado en el pasado las políticas de Cambiemos. "No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando", dijo al ser entrevistado en junio de 2017 por el programa El Mediodía de Del Plata, en la radio Del Plata AM 1030.