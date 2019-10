Sigue la gira de Roger Waters: Us + Them que se realizó entre 2017 y 2018. Las escenas son principalmente de su show en Amsterdam. Incluye canciones de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here y de su último disco.

TÍTULO: Roger Waters: Us + Them

DIRECCIÓN: Roger Waters, Sean Evans.

ACTORES: Roger Waters.

PRODUCCIÓN: Roger Waters.

GÉNERO: Recital.

ORIGEN: Holanda.

DURACIÓN: 135 Minutos

CALIFICACIÓN: No disponible por el momento

2D Subtitulado: 23.10 (03, 04, 05 y 06 de octubre)