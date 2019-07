Gerardo Romano estuvo en el programa Intratables por América y mientras era entrevistado lanzó un exabrupto contra “Pasapalabra”, conducido por Iván de Pineda y emitido por El Trece. Rápidamente recibió una dura respuesta por parte de la productora ejecutiva a través de las redes sociales.

El actor fue invitado para hablar sobre la actualidad del país, así como también del estreno de la nueva temporada de “El Marginal”, la serie donde tiene un papel protagónico. En un momento, los panelistas del ciclo televisivo le consultaron sobre la elección entre Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, pero el actor eligió desdoblar su respuesta.

En primer lugar expresó que no le gustan los gavilanes, apuntando indirectamente hacia el conductor de ShowMatch.

Luego estalló contra el programa “Pasapalabra”. “No me gustan los entretenedores porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama ‘Pasapalabra’. En cuando alguien no sabe que contestar dice ‘pasapalabra’ como si tuviera cinco años, me gustaría que hubiera un debate político en esa hora”, expresó Gerardo Romano.

Sin embargo, rápidamente recibió la réplica de la productora ejecutiva del programa conducido por Iván de Pineda, quien destrozó al actor: “Gerardo Romano pidió $8.000 para venir a Pasapalabra. Se le dijo que NO. Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en navidad. Si algo no somos es pelotudos… como para pagarle a él".