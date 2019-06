Compartieron set en Soy gitano, allá por 2003, pero también en Simona, en eltrece, cuando de lo único que se hablaba era de las denuncias en su contra. Ella lo enfrentó y le marcó que siempre estaría "del lado de las mujeres". Él negó todo. Ahora, directamente, Romina Gaetani acusa públicamente a Juan Darthés de acosarla de manera sexual.

"Conmigo se pasó de la raya" dijo Gaetani en referencia al vínculo que tenían como compañeros de elenco en Soy gitano, y agregó: "En Simona tampoco lo pasé bien".

La actriz habló en el ciclo de Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. Gaetani se sumará así a las denuncias penales y acusaciones públicas realizadas por Thelma Fardin, Anita Co y Calu Rivero contra Darthés.

"A Darthés no le creo. No pude hablar antes por muchos favores, pero en su momento le dije en el camarín que se fuera del programa (en referencia a Simona). Lo planteé en la productora. Ahora puedo empezar a hablar: no tuve una buena experiencia con él. En Simona no la pasé bien. Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan en Soy gitano", dijo Gaetani con la voz quebrada.

Luego de que Thelma grabó un video para hacer pública su denuncia penal en Nicaragua, Darthés abandonó el país, se refugió en Brasil con su familia, que lo defiende completamente y evitó a la prensa. En "No nos callamos más", la joven actriz prendió la cámara y dio detalles de lo que pasó en una gira de Patito Feo en 2009 en ese país centroamericano: "Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir". Darthés intentó una desmentida en una entrevista a solas con Mauro Viale, que luego pretendió que no saliera al aire.

Su abogado, Fernando Burlando, adelantó que el actor regresará a Buenos Aires "antes del 4 de julio". Ese día deberá presentar en la segunda audiencia, tras faltar a la primera fecha pactada, por su contradenuncia a Anita Co por "calumnias e injurias" luego de que ella lo acusará públicamente de haberla abusada durante Gasoleros (1999).

La misma actitud tuvo Darthés cuando Calu Rivero aseguró en los medios que Darthés la acoso de manera sexual cuando coincidieron en Dulce Amor. Él, para defenderse, la denunció a ella en la Justicia por "calumnias e injurias", pero no fue a la mediación.