El pasado miércoles 18 de enero se cumplió el tercer aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, concluyeron las audiencias de declaraciones testimoniales en el juicio para esclarecer el hecho ante el Tribunal N°1 de Dolores presidido por la magistrada Claudia Castro. Durante doce jornadas pasaron un centenar de peritos forenses, investigadores de la causa, familiares y allegados de cada una de las partes. También, declaró la mayoría de los acusados. Se exhibieron videos, chats y audios que sirvieron para reconstruir los movimientos previos y posteriores de los 8 imputados aquella madrugada en Villa Gesell.

Desde los medios de comunicación y las redes sociales, fueron varios los famosos que también alzaron su voz para dar su parecer. Muchos se unieron en el pedido con el hashtag #JusticiaPorFernando que se gestó de manera espontánea en las redes sociales. Algunos lo hicieron compartiendo la foto del joven mientras otros optaron por repostear publicaciones de cuentas que vienen siguiendo el caso. Y también estuvieron los que decidieron dejar alguna reflexión.

Al comenzar el juicio, la China Suárez ya había hecho referencia al tema compartiendo un texto que rezaba: “Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell. En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas, pero no entendieron que fue sin querer. A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mí, siendo cómplices de todo. Me golpearon tanto que incluso hasta después de que muera me siguieron dando patadas. Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald’s para festejar que habían matado a ‘un negrito’ como dijeron. Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia. Lo cuento yo porque Fernando Báez no puede”.

Tras concluir las audiencias, quien ahora se refirió al caso fue el trapero Rusherking, pareja de la China Suárez, quien hizo un alto en un show en Pinamar para hablarle a la multitud que lo siguió en casa una de sus canciones.

“En este momento muy importante, también quería dedicar unas palabras. Hoy, 18 de enero, se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y, desde mi posición, desde mi puesto, quiero pedir justicia para Fernando y paz para su familia”, expresó el joven, que tras ello comenzó a recibir sentidos aplausos de los presentes.

Tras tomarse unos segundos de respiro y esperar que cesen los aplausos, cerró pidiendo que “concienticemos, que la mayoría de acá somos jóvenes, también para los papás, para los hijos, de que repudiemos la violencia y no miremos para un costado, y nos ayudemos entre todos nosotros”.

Las imágenes, sin embargo no fueron replicadas en las redes sociales del cantante, sino en las de su pareja, la China Suárez, quien acompañó el video con un texto que solo decía: “Mi hombre. Te admiro y te agradezco. #justiciaporfernando”, ante lo que él replicó con un “Te amo, mi vida”. Tras la publicación, miles de mensajes comenzaron a acompañar ese video, con expresiones como “En boca de un joven tiene doble valor porque significa que no todo esta perdido...”. “Gracias! De boca de un joven es hermoso escuchar sus valores . Hay esperanza de una sociedad con gente hermosa q ame la vida la propia y la del otro” o “Se agradece que una persona con tanta influencia en la juventud dé estos mensajes... Necesitamos que pare la violencia en todas sus formas, y que nuestros hijos tengan un futuro de armonía y respeto por los otros”.