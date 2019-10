Sabrina Rojas usó el humor para referirse a las fotos de su pareja, Luciano Castro, que se filtraron en las últimas horas en las que está completamente desnudo posando y sacándose selfies. El protagonista de Pequeña Victoria aún no se refirió al tema.

“A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho”, comenzó Sabrina su historia en Instagram, junto con unos emojis en los que a la carita se le cae la baba. Luego siguió: “Y solo tengo para decir ‘Gracias Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea castro”.

Es que en las últimas horas salieron a la luz imágenes en las que se lo ve al actor como Dios lo trajo al mundo, posando para una selfi. De inmediato, comenzaron a circular en las redes sociales, pero no se sabe quién las viralizó ni a quién se las había mandado el ex boxeador. Por el momento él no se refirió al tema.

Sabrina y Luciano mientras se preparan para protagonizar en el verano la obra de teatro Desnudos, con Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Brenda Gandini y Mey Scapola en Mar del Plata. “Empezamos la cuenta regresiva”, escribió la modelo en Instagram junto con la foto del elenco.

El comienzo de este año encontró a los papás de Fausto y Esperanza separados. "No estamos más juntos, ¡por suerte!”, le había dicho ella a Jorge Rial al confirmar la noticia y días más tarde el ex protagonista de 100 días para enamorarse dijo que habían decidido tomar distancia “por la salud mental” de sus hijos.

Aún así, ambos continuaron en Mar del Plata, donde ya habían alquilado una casa para pasar la temporada en familia. A mediados de febrero, fue ella la encargada de anunciar la reconciliación, cuando el Día de los Enamorados posteó una foto de ella y él con el título “Feliz día de San Valentín”.

Sabrina y Luciano se conocieron a finales del 2009 cuando hicieron temporada en Mar del Plata con la obra Valientes. El flechazo fue instantáneo pero como ella aún estaba en pareja, mantuvieron su romance en secreto hasta marzo del año siguiente.

Como pareja tuvieron varias crisis que lograron superar. En el 2012 nació su primera hija, Esperanza (él ya era papá con una pareja anterior) y dos años más tarde llegó Fausto. En el 2016 ella fue una de las participantes del Bailando y los rumores de ruptura se hicieron cada vez más fuertes hasta que a fines de ese año decidieron pasar por el Registro Civil a firmar la libreta.