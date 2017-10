El 4 de noviembre, el Teatro del Bicentenario será el escenario de un gran show, de emociones compartidas y de agradables sorpresas. Es que "A todo o nada por vos" -organizado por el programa A todo o nada, LV5 y DIARIO DE CUYO, y cuyas entradas están a la venta a partir de hoy (ver aparte)- reunirá en escena a más de 90 músicos y cantantes de diferentes géneros, en un espectáculo a beneficio de niños y jóvenes de Pedernal. "Ponerse en el lugar del otro" es el leitmotiv de esta cruzada, y en concordancia la numerosa troupe local ofrecerá su talento para ayudar a quienes más lo necesitan. Pero ese lema también tiene su correlato en el plano artístico. Siguiendo la línea con la que debutó exitosamente el año pasado, el show es una rica plataforma de experimentación, donde los artistas intercambian rubros y temas, nunca abordados. El estudio de Lucio Flores es el laboratorio entre cuyas paredes se van concretando esas alquimias que ganarán la escena el mes próximo.



Lo primero fue definir el repertorio, que Flores junto a Leo Quiroga -ambos a cargo de la producción musical- definieron. Buena parte surgió luego de una visita que hicieron a Sarmiento con el equipo radial de "A todo o nada", disparador de sentimientos y sensaciones. "Surgieron varios en ese viaje, canciones que están relacionadas de algún modo con la ruta, la escuela, los encuentros... hasta un atrapasueños que nos mostraron fue motivo de inspiración", cuenta Quiroga. Otras salieron en el estudio, entre todos, en "la magia de los ensayos", confiesan.



Casi de la mano con la elección de los temas vinieron sus destinatarios y por ende, los intercambios. Así, un cantante de reggae le puso el alma a una tonada; o un tanguero a una balada. Pero lo jugoso es que la mutación no se limitó al rubro.



"Acá agarramos los temas y los desmenuzamos, para llevarlos a otro lugar. Buscamos hacer versiones diferentes...", explica Flores, quien subraya que el show no será una sucesión de canciones, sino "un viaje de sensaciones". "La propuesta artística lleva no sólo a los cantantes y músicos fuera de su zona de confort, sino que le mismo tema saldrá de su zona de confort", aporta Quiroga.



"Un desafío fantástico", "una experiencia increíble" son algunas de las frases que los artistas usan para definir esta experiencia.

"A todo o nada por vos", 4 de noviembre, 21.30 hs, Teatro del Bicentenario. Entradas $100, $150 y $200; de 10 a 20 hs en el teatro. En internet: tuentrada.com.

"La canción me la propuso la producción y lo primero en que siempre me fijo es en el mensaje. El ángel de la bicicleta me pegó fuerte y acepté de inmediato, el ritmo es cumbia", dice Roby Mondaca, cantante de rock metal. "Voy a cantar el tango Los mareados. Me lo propusieron y me encantó, nunca antes lo había cantado aunque me encanta su letra, su melodía...", da otra pista del show Emmanuel Pagliari, para quien la clave es "abrir la mente a la interpretación".



"Se nota la metamorfosis de cada tema, esto de llevarlos a otro lugar... Estamos contentos, todos, ojalá que guste", comenta Flores.

La cocina del show, donde se amasan los cambios que verán la luz en el Bicentenario.

Fotos Marcos Carrizo