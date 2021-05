San Juan Canta, el festival bianual que debía realizarse el año pasado y fue suspendido por la pandemia, se hará finalmente el mes próximo y será virtual. Sólo podría darse una excepción, si la situación sanitaria y las habilitaciones lo permiten, de un breve concierto presencial con uno o dos coros locales, según dijo María Elina Mayorga, fundadora y directora artística del festival.



Habitualmente el encuentro coral se desarrollaba en tres jornadas, del mismo modo para esta edición tendrá tres días a mediados de junio, aunque aun está por definirse si serán días consecutivos o uno por semana.



Ante la saturación de oferta virtual, sobre todo en el rubro coral, Mayorga es consciente de que no hay muchas maneras de diferenciarse, por lo que pusieron especial énfasis en quiénes serían los coros invitados. La única ventaja de la modalidad on line es que servirá para acercar a San Juan algunas agrupaciones poco vistas por estas latitudes o que no estuvieron en encuentros anteriores. "La diferencia será el origen de los coros y la diversidad' aseguró la directora quien dijo que el Coro de Cámara Arturo Beruti habían estado preparando nuevo repertorio para grabar pero dejaron de ensayar por prevención.



De este modo participarán coros de Turquía, Estonia, Israel, Bielorrusia, por nombrar algunos de los más lejanos junto con un coro japonés dirigido Ko Natsushita, reconocido compositor director artístico de festivales internacionales.



Pero también será importante la participación del integrante de Les Luthiers, Carlos López Puccio, director del prestigioso Estudio Coral de Buenos Aires (ECBA).



Además de los conciertos habrá adicionalmente conferencias y workshops gratuitos por Zoom a cargo del presidente del Jurado Dr T j Harper y de la maestra invitada Pearl Shangkuan.



Coros confirmados



Estudio Coral de Buenos Aires, dir. Carlos López Puccio; Coro Intermezzo de Costa Rica, dir. David Ramírez; Coral Nacional Simón Bolivar de Venezuela, dir. Lourdes Sánchez; Coro de Cámara de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, dir. Marco Antonio Silva Ramos; Ellerhein Girls' Choir, dir. Ingrid Körvits, Estonia; Bogaziçi Youth Choir y de Bogaziçi Jazz Choir de Turquia, dir. Masis Aram Gözbek; Moran Choir de Israel, dir. Naomi Faran; Coro de Japón, dir. Ko Matsushita; Polifónica Chamber Choir, dir. Pavel Shepelev, de Bielorrusia.