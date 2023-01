Una mezcla extraña de ansiedad y felicidad invade las almas de los artistas locales que en las primeras horas de ayer alzaron sus voces contentos por su pase a la final de la 51ra. edición del Pre Cosquín 2023. El logro fue en 5 de los 9 rubros en los que la delegación compitió el jueves pasado, una noche que se extendió hasta las primeras horas de ayer. Ellos son Andrés Cantos en tema inédito, Dana Devia y Matías Zalazar en pareja de baile estilizado, la Compañía Riveros-Luna en conjunto de baile folclórico, Ángeles Domínguez como solista vocal y el Dúo los Barros en la categoría dúo vocal.



Consultados por DIARIO DE CUYO, algunos de los representantes de las propuestas premiadas respondieron y relataron sus experiencias, cómo viven el triunfo y de qué manera se prepararán tras esta victoria parcial en sus respectivas categorías, que les da el pase a la instancia definitiva, que se llevará a cabo en 2 jornadas, aunque los sanjuaninos actuarán solo el próximo miércoles.



"Fue algo único. Siempre lo digo. El Pre Cosquín lleva a sentir cosas que nunca esperamos, siempre te espera con un manojo de nervios. Los nervios siempre están porque somos soñadores y la esperanza nos anuda la panza. Fue hermoso ya que es mi primera vez en este rubro, Tema Inédito. siempre vine como solista. Pero yo digo que los sueños se trabajan y estoy listo para empezar a laburar el mío', dijo recién llegado a la provincia Andrés Cantos, quien con su flamante proyecto logró consagrarse con la canción de autoría propia, Secretos del Alma. Dichoso por su logro, apuntó que acompañado de su fiel equipo de músicos formado con Leonel Cajas, Fernando Luna, Pablo Soria y Cristian Manrique, seguirá empeñándose "para obtener el mejor resultado'. "Aunque terminó a las 4 de la mañana con mucho frío, todo valió la pena. Ahora, vamos a ensayar, a disfrutar y a tratar de dejar a mi San Juan querido bien en alto', añadió el cantor que, también vivió un 2022 intenso con su llegada a octavos en La Voz Argentina, como parte del team Lali.



Por su parte, Matías Zalazar, protagonista de la dupla que consiguió el primer puesto en pareja de baile estilizado, narró sus sensaciones desde Cosquín, donde escogió establecer la base de operaciones para ultimar los detalles de su performance junto a su compañera de baile, Dana Devia.



"Esto fue increíble, especial y esperado, tanto para mí como para Dana. Ella de Mendoza y yo de San Juan, fuimos pareja de baile en 2017 y, en esa ocasión, llegamos a la final del Pre Cosquín. Por cuestiones de la vida, ella se fue a estudiar folclore a Buenos Aires. Pasaron los años, yo no volví a armar pareja y ella sí, pero sin posibilidad de ganar. Ahora, ambos decidimos invitarnos a la locura de tratar de intentarlo. Ella desde allá y yo en mi provincia. Debido a la difícil situación económica, hicimos lo posible para tratar de ensayar, aunque sea una vez al mes, aprovechando al máximo todas las horas que hicieran falta de esos 2 o 3 días que estábamos juntos. Así logramos nuestro objetivo: volver al Pre Cosquín, disfrutar de la danza y ser felices en el escenario, por no estuvimos nerviosos esta vez. Más allá de la competencia, pudimos mostrar lo que uno es arriba del escenario y lo que queríamos contar. Pasar a la final fue un regalo porque trabajamos para esto', explicó emocionado. "De antemano sabíamos que no iba a ser nada fácil ni sencillo, todos nos preparamos para esto, estamos toda la vidas preparándonos para clasificar a la final. Todas las sedes son fuertes en esta etapa. Es un sueño estar en una final y ganar. Pero, ahora, volvemos a practicar, estudiando y revisando las 2 coreografías que llevamos, modificando algunas cositas, todo para llegar representar lo mejor posible a San Juan en la final', subrayó desde la localidad coscoína. Para el bailarín fueron "muy buenas' y "hermosas' las devoluciones del publico y de las embajadas de las ciudades con las que se midieron hasta bien entrada la madrugada.

Ángeles Domínguez obtuvo el primer lugar en el rubro solista vocal.

Desde el Dúo Barros manifestaron que aunque fue un apartado con la actuación de muchas sedes, ellos están "contentísimos' por este "premio'. "Fue una experiencia única', mencionó Matías, uno de los 2 integrantes del conjunto junto a su hermana Cintia, quienes orgullosos del reconocimiento como dúo vocal, llegaron a sus pagos con la cabeza puesta en la última etapa del certamen.

Compañía Riveros Luna. El elenco obtuvo el triunfo en conjunto de baile folclórico.

Representando a la compañía Riveros-Luna que, bajo la dirección de Javier Riveros y Natalia Luna, interpretó la obra El Aniceto, Virginia Luna afirmó que vivir nuevamente un Pre Cosquín 'es gratificante'. "Se vive con muchos nervios, se trabaja bastante para llegar y se compite contra ballets reconocidos a nivel nacional. Nosotros venimos trabajando hace años en este proyecto y ¡Gracias a Dios! este año pasamos nuevamente a la final', acotó la bailarina y hermana de la directora quien agregó que en la final recrearán el cuadro Pensando en volver al pueblo.

Dana Devia y Matías Zalazar. Alcanzaron el pase en pareja de baile estilizado

Todos ellos con el pecho repiqueteando, ya trabajan dispuestos a superar este último paso. Es que, de ganar, tendrán un espacio dentro de la programación del 63er. Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se realizará entre el 21 y el 29 de enero en la Plaza Próspero Molina.



Dato

Los sanjuaninos vivirán su última instancia del certamen para nuevos valores el miércoles de la semana que viene, también en la Plaza Próspero Molina y frente a un jurado.