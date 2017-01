Después de un juicio de más de 12 años, la Justicia falló a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón. Así, Rial, Ventura, Tognietti y Lewin deberán pagarle a ellas y sus hijas unos $14 millones, que con intereses desde el día en que se inició el juicio hasta hoy, suman cerca de $30 millones.

DIARIO DE CUYO publicó la noticia en su página de Facebook, y la interacción de los lectores fue arrasante. El posteo obtuvo más de 4.600 reacciones y un total de 350 comentarios. Además, fue compartido por aproximadamente 700 usuarios.

La mayoría de los comentarios fueron de alegría, es decir, "festejaron" la victoria de Salomón en tribunales. Aquí, los más destacados:

