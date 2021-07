Luego de 28 años, Argentina volvió a levantar la Copa América. Se impuso nada más ni nada menos que ante el clásico rival Brasil y en el mítico Maracaná. Para celebrar la obtención del trofeo, Lionel Scaloni acudió al programa FShow que comanda Alejandro Fantino en ESPN.

Durante la entrevista, además de contar detalles sobre el grupo que se formó (bautizado como la Scaloneta) y analizar a algunos de sus futbolistas, el director técnico juró “no tener miedo” al recibir la espada y el casco de Leonidas.

La Scaloneta y los secretos del grupo de la Selección:

“Por lo que me vienen diciendo se ha dado algo lindo. Espero seguir correspondiendo. No miro redes. Tengo Twitter, pero no estoy activo. Sí me pasaron fotos. Está bueno que la gente crea en algo”.

• “Fue atípico. Nos tocó jugar dos partidos de Eliminatorias antes de la Copa América y sentí que los jugadores nos entendían todos. Y estaban con predisposición, porque el que venía de afuera tenía que venir directo al predio. No podían ir a ver a la familia. Se fueron a encerrar ahí. Estuvimos todos alineados. Eso va creando algo”.

• “No quería ir a festejar, creo que es mérito más de ellos. No por querer sacarme mérito. Un entrenador tiene que hacer lo justo y necesario, lo que haga falta en ese momento. Es todo de ellos. Hicieron un grupo. Mérito de los más veteranos y de los más jóvenes. Todos se alinearon, y de manera natural. Ellos nos pidieron hacer un asado solos, para conocerse y mezclarse en los lugares que estaban sentados. Y la pasaron mejor que nunca”.

• “Nosotros hacemos una mesa rectangular o redonda según como sea el lugar. Que todos se miren. Son 28 jugadores. Desde el primer día nosotros no quisimos mesas separadas. Porque creemos que está bueno. Después cada uno, yo me siento al lado de Walter (Samuel) y aquel al lado de Ratón (Ayala). Eligen dónde se sientan, pero ellos se ven todos. Rara vez cambian de lugar, pero no tengo problema”.

• “Muchas de las veces que termino de hacer algo les pregunto si están convencidos de hacerlo. Rara vez me han dicho que no. El imponer no va conmigo. Por ahí a otro por su personalidad le va bien, pero a mí no. Yo creo en lo otro, en que el jugador crea”.

• “Es un sentido de pertenencia, de formar parte de algo. Ellos disfrutaban del momento en donde estaban. Yo les ponía de ejemplo que yo nunca jugué una semifinal de Copa América, que lo disfruten. Si no lo disfrutás, no hay manera que te vaya bien. Si lo disfrutan, se divierten. Esa es la idea, y creo que las cosas salen mejor. Tienen que saber que son privilegiados, que están en la Selección”.

• “No me pasa absolutamente nada con los que me criticaron. De corazón lo digo. Forma parte del lugar que estoy. No vale la pena tener rencores porque forma parte que la gente opine y hable. Lo que digo es que si logramos estar alineados todo el mundo, somos todavía más fuertes”.

LA ENTREVISTA COMPLETA

Lionel Messi:

• “Si la gente conociera de cerca a estos jugadores, se enamorarían. A Leo lo quieren por ser el mejor jugador de la historia, pero lo quisieran más si supieran como es realmente. Nos ha dado, además de futbolísticamente, muchas cosas.

• “No puedo decir lo que hablamos durante el abrazo, pero fue por la fibra. Hablamos dos o tres días antes, cosas que después se dieron. Es un ser humano, y de los mejores que he conocido. Yo quisiera ver a alguien con una cámara 24 horas encima. Yo no lo aguantaría. Y encima juega bien. Creo que lo merecía, sinceramente. Lo estaba esperando y por suerte fuimos nosotros. Hasta los mismos compañeros se alegraron”.

Rodrigo De Paul:

• ”Es un pibe que lo querés llevar a tu casa, siempre tira para adelante”.

• “El pegó un cambio futbolístico hace un par de años. Nosotros en la anterior Copa América lo pusimos de 8 y desde ahí no salió más. Nos dio equilibrio, juego, pasión, huevo, garra, contagio, buena onda. Es así como lo ven. Es un ejemplo para los demás”.

Dibu Martínez:

• “Hizo una temporada increíble en su club. Franco (Armani) venía con el COVID-19. Y quiero resaltar lo de Franco, porque tira para adelante. Y la sufrió, porque estuvo tres semanas dándole positivo. Y nunca se enculó. Lo hablé con él, y él me dijo ‘yo sigo acá, no me voy a ningún lado’. Esas son cosas que suman. Dibu es muy optimista, a veces demasiado. Incluso tiró que íbamos a salir campeones en cuartos de final. Cuando tenés jugadores confiados y en buen momento, es mucho más fácil”.

Cuti Romero:

• “Hugo Tocalli me lo dijo hace 4 ó 5 años, que había un 2 en Belgrano de Córdoba. ‘Acuérdese de ese nombre’, me dijo. Fue a Italia, donde le hizo bien. No tiene techo. Tiene un nivel muy alto. Jugó la final en condiciones difíciles”.

Huevo Acuña:

• “El Huevo es un chico que lo apreciamos de una manera.... Silencioso es la palabra, para sacarle las palabras... Pero cuando habla, habla lo justo. Y cuando juega, lo hace y mete. Me gusta tenerlo”.

La suplencia de Agüero y Ángel Di María:

• “En los entrenamientos post partido los que entrenan fuerte son los que no jugaron. Y él era el primero en contagiar a los compañeros. Ángel también. Nunca me enojé con él. Cuando habla en esa nota, lo llamo y hacemos una videollamada. Y nos pusimos a llorar los dos. Yo lo aprecio mucho. Con él viví cosas fuertes, importantes. Después del Mundial de Rusia, que yo no sabía que iba a dirigir la Selección, le dije que no se baje de este barco. Yo después no lo convocaba por cuestiones futbolísticas. Tenía a Nico González y Ocampos, que estaban bien. El entendió el mensaje”.

(Fuente: ESPN, Infobae)