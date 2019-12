El esplendor. Con Roxette, Marie llegó al nro.1 de Billboard en EEUU, con los sencillos Spending My Time, Joyride, The Look y How Do You Do!

Con su cabellera platinada y bien corta, la sueca Marie Fredriksson tuvo su auge mundial en la segunda mitad de los '80 y gran parte de los '90, como la voz líder de Roxette, el mítico grupo de rock pop, furor por sus canciones románticas, que formó junto al guitarrista y compositor Per Gessle. Pero, luego de batallar 17 años contra un cáncer cerebral, su voz se apagó a los 61 años de edad dejando en silencio al universo musical. Si bien su fallecimiento ocurrió el lunes, su gerente de prensa Marie Dimberg dio a conocer la noticia ayer, en las redes oficiales del grupo.



"Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los más hermosos colores. Fuiste la más maravillosa amiga por más de 40 años". "Las cosas nunca serán iguales", fueron parte de las palabras de Gessle, conmovido.



A Marie se le detectó un tumor cerebral en 2002, a raíz de un desmayo sufrido en el hogar. Tras decidir su extracción, el posoperatorio le significó un largo y arduo período de recuperación, en el que tuvo que volver a aprender a hablar y contar, entre otras cosas, y someterse a la radioterapia. Las vivencias de todo este proceso quedaron reflejadas en una serie de canciones que integraron su trabajo solista The change, en 2006. Además, el año pasado, Marie lanzó su autobiografía Listen to My Heart -por su hit Listen to Your Heart-, publicado también en español con temas como su infancia en Össjo y Östra Ljungby, con sus padres y sus 5 hermanos; la tragedia que vivió a los 8 años al perder a su hermana Anna-Lisa en un accidente automovilístico; y el testimonio en primera persona de la lucha contra la enfermedad.



Algunos hitos



Considerado el grupo de mayor suceso del país escandinavo después de ABBA, Roxette dio sus primeros pasos en 1986 y lanzó su primer álbum, Look Sharp, en 1988. A lo largo de su trayectoria, vendió 75 millones de discos y sencillos en todo el mundo. Además, produjo varios éxitos como It Must Have Been Love, música de la película Mujer bonita, Dressed for success, Listen to Your Heart y Joyride; canción que le dio nombre al disco con el cual Marie y Per tocaron por primera vez suelo argentino en 1992 para dar un concierto en Vélez Sarsfield, después del que vendrían otros más. Tras un paréntesis a causa de su enfermedad, Marie volvió a escena en 2011. Pero en 2016, no pudo seguir cantando; lo que representó el punto final del dúo que rompió récords siendo la primera banda de habla no inglesa en grabar un MTV Unplugged.