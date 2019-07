El jueves pasado el Pelado López cumplió sus 50 y decidió festejarlos con un anuncio muy especial. El ex "CQC", aprovechó la visita de sus amigos y familiares para realizarle una sorpresiva propuesta a su novia y productora, Nella Ghorghor, con quien tiene una relación desde hace un año.

En medio del brindis, el conductor le pidió casamiento a su compañera y ella aceptó. "Me pareció un momento oportuno, delante de todos, para pedirle a Nella si se quería casarse conmigo. Por suerte me dijo que sí", manifestó López en diálogo con "La Nación".

A su vez, el periodista compartió aquel momento en su cuenta de Instagram aunque, si bien no hizo pública la noticia de su compromiso, sí hizo referencia a su festejo de cumpleaños. "Ayer pasé el mejor cumpleaños de mi vida, era una fecha especial... Así que fui eligiendo a cada persona que quiero y que me quiere; Nella; mi familia; mis amigos de Ramos; de Pinamar; los que me cuidan y con los que trabajo. Al ver tanta gente me di cuenta de que si das, vuelve. ¡Gracias!", escribió.

Por su parte, hace una semana, en una entrevista con Verónica Lozano, el conductor habló sobre su vínculo amoroso con Nella: "En tiempos en los que garpa el quilombo, nosotros tenemos una relación en la que hay casi un cien por ciento de compatibilidad".