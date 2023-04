Las hijas de Jorge Jacobson, el recordado periodista y conductor de Telefe fallecido el 31 de julio de 2014, están enfrentadas por una de las propiedades que les dejó su padre y el enfrentamiento ya llegó a la Justicia.

Según trascendió, tras el fallecimiento, Verónica, Sandra y Paula recibieron, entre otros inmuebles, una casa en un barrio privado de Pilar que en principio fue habitada, luego alquilada y en 2020 intentaron vender.

Entonces, habría comenzado el conflicto. Es que, de acuerdo a la información aportada por Pablo Montagna en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9), como no encontraron comprador, Verónica se fue a vivir allí sin el consentimiento de sus hermanas.

En A la tarde (América, a las 15.30) mostraron este martes un video en el que se ve a Verónica amenazando a Sandra en la puerta de la vivienda en cuestión con llamar a la Policía.

Es que la primera de ellas le interpuso a su par una orden de restricción perimetral por violencia familiar emitida por Juzgado de Familia Nº2 de Pilar.

"Supongo que habrá presentado algún audio de WhatsApp mío gritándole que me devuelva la llave", reconoció Sandra al aire del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Y luego de contar que su hermana quería comprarle su parte de la vivienda, indicó: "Ahora me ofreció plata, pero si yo le vendo mi parte a un estudio de abogados le inician un juicio por división de condominios y van a remate".

"Después me enteré que había vendido su casa. Mi abogado se comunicó con el de ella y dijo que había compradores pero con la oferta más baja…", continuó diciendo Sandra.

Y aseveró: "La realidad es que ella escrituró en febrero y dice que está levantando deudas, las cuales se generaron porque estuvo ocupando la casa sin pagar Arba e impuestos municipales".

Entonces, ante la consulta de uno de los panelista, la hija del recordado periodista aclaró que su par nunca le "pidió la casa para ir a vivir", sino que directamente le informó que se quedaba porque, según su argumento, era tan dueña como ella.

"¿Te sorprende este movimiento que hizo tu hermana o es coherente con su historia?", quiso saber Mazzocco. "Desde que murió mi papá es coherente con su proceder", reconoció la mujer.

Y sobre el papel de su otra hermana, opinó: "Paula es un panqueque. Arrancó con mis abogados y ahora está con el abogado de ella. Le debe haber dado algo de plata, no sé, pero a ella prefiero dejarla aparte"

Además, Sandra dijo: "Paula está esperando a que le pague, supongo. A ella no le pagó tampoco. Además ella no tiene casa, perdió varias cosas. Pero está con el mismo abogado, el doctor Gustavo Cadenas y la verdad es que nunca vi una cosa así. Para mí se autopercibe como juez porque no hubo una negociación, nada. Todo se dispone".

Por último, la entrevistada dijo que al momento de concretar la herencia de su padre hubo "desprolijidades". "Por ejemplo, a la semana de morir mi papá, Verónica me dijo que se quería quedar con un auto blindado con 40.000 km de papá y a la semana lo volcó. Destrucción total en la Panamericana y cobré 40.000 pesos de eso".

"También hay unos cuadros de (Juan) Lascano y (Carlos) Scaglione que se los llevó. Y se apropió de todo lo que está adentro de la casa: muebles, libros, electrodomésticos; y de otro auto, uno de colección, que no se hizo la sucesión y lo tiene ella", agregó indignadísima.