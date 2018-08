"Yo existía antes de que Tinelli existiera en los testículos de su papá, tengo una carrera construida con solidez y talento. Si estás 50 años en un lugar es porque la gente te elige", dijo Moria Casán en entrevista con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad. "La gente me conoce y tengo carisma, eso no te lo da ni un cirujano plástico, ni el Bailando..., ni el Patinando...", agrego la conductora.