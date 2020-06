Llegó el tiempo de definiciones. Ante la espera de los sanjuaninos ligados a las artes escénicas, a la fotografía y a la realización audiovisual -que elevaron propuestas y solicitudes para retomar la labor cumpliendo las normas básicas de prevención ante la pandemia- finalmente, el Ministerio de Turismo y Cultura, con la aprobación del Ministerio de Salud y del Comité Covid-19, autorizó un primer protocolo de seguridad sanitaria. El mismo implica la habilitación de actividades culturales ejercidas por realizadores audiovisuales, fotógrafos, elencos de danza y teatro, institutos, academias, centros recreativos, artes plásticas, artes circenses y músicos independientes en la provincia; pero estará limitado puntualmente al trabajo interno de ensayo, pre-producción, enseñanza formal e informal y de capacitación; como así también, a la grabación y transmisión vía streaming de clases o puestas, sin público presente. A la espera del anuncio oficial (se especula que será en el transcurso del día de hoy) DIARIO DE CUYO consultó a la secretaria de Cultura Virgina Agote, quien explicó los alcances y las posibilidades de este protocolo una vez que entre en vigencia, a partir de este próximo martes.



"Esta normativa permitirá que puedan ensayar los grupos locales independientes, tanto de danza, de música, como de teatro en los espacios que estén habilitados, cumpliendo como corresponde el principio de distanciamiento", dijo; y agregó que en cuanto a la cantidad máxima de artistas o personal técnico permitido, "no está estipulado, porque depende de la superficie del local, aunque hay que tener en cuenta que que se calcula 1 persona por cada 2,5 metros cuadrados de superficie, y que hay que respetar el mínimo de los dos metros de distancia".



Lo que no está autorizado en el protocolo -de manera implícita- son las presentaciones en espacios públicos abiertos o cerrados con presencia de espectadores, como tampoco en bares y restaurantes. Además, añadió la funcionaria que todas las salas y espacios gestionados por el Estado, como el Teatro del Bicentenario, el Auditorio Victoria y las salas municipales, no tendrán todavía habilitación. Por lo tanto, por ejemplo, no podrán ensayar la Orquesta Sinfónica de la UNSJ o agrupaciones corales. Incluso, los museos quedan afuera de esta habilitación.



"Esto está pensado para los espacios artísticos y grupos independientes que no tienen recursos para sostenerse. Ellos están en una situación crítica en lo económico", señaló Agote. Por otro lado, afirmó que para asistir a los espacios, no será necesario solicitar permiso de circulación, pero aquellos titulares de los espacios (institutos, academias y salas independientes, como también estudios de grabación o ensayo), deberán realizar primero las capacitaciones en la plataforma capacitur.sanjuan.tur.ar para obtener el sello "Establecimiento Seguro Responsable", que será uno de los requisitos principales a la hora de obtener la habilitación para poder operar. "Se les exigirá a todos que tengan este sello", fue taxativa la funcionaria.



Tras las gestiones realizadas por las diferentes asociaciones artísticas, que impulsaban estas medidas y solicitaban pronta respuesta, el panorama se aclara al menos para un sector, ya con las reglas de juego necesarias para volver a accionar. "Escuchamos y recibimos las propuestas de protocolos de todos los sectores y nos pareció más adecuado hacer uno general que los contemple a todos", definió Agote quien fue la interlocutora directa con los artistas en todas las instancias.





DATO

El protocolo regirá desde el 16/06 para labores en espacios artísticos, realizadores audiovisuales, fotógrafos y músicos independientes, sin espectadores.





>> Para saber más

Dentro de las medidas generales del protocolo aprobado por el Comité Covid-19, se encuentran las ya conocidas y sistematizadas, avaladas por la OMS, como respetar el distanciamiento social de dos metros entre personas, las condiciones estrictas de higiene respiratoria y de manos, la desinfección de superficies y ambientes. También contar con materiales como mascarillas tapabocas, guantes y toallitas desinfectantes, los cuales serán entregados al personal en las barreras sanitarias de ingreso. Esto regirá para los tres grandes sectores culturales involucrados: espacios artísticos y recreación; músicos independientes; fotógrafos y realizadores audiovisuales. Además hay otras normas específicas para cada uno.

Fotografía y audiovisual

Todos los materiales y equipos serán desinfectados de manera regular (cámaras, micrófonos, gripería, utilería) como así también los elementos de transporte y vehículos. Se delimitarán zonas de trabajo, de almuerzo y de descanso teniendo en cuenta el área ocupada por una persona para garantizar la distancia. En el caso de los guiones o planes de rodaje, cada quien dispondrá del suyo de manera digital o impresa. Las escenas exteriores se deberán grabar en locaciones con accesibilidad controlada y se debe evitar la circulación de personas ajenas a la producción. Los castings se tendrán que realizarán de manera virtual pidiendo fotografías y videos de los postulantes. Una vez hecha la preselección, se realizará un call back con el director mediante videoconferencia.

Músicos

El aspecto central será la adecuación estricta de un lugar desinfectado, ventilado e higienizado, sobre todo si el estudio es compartido entre varias bandas o agrupaciones. Para las sesiones, se establecerán horarios de entrada y salida escalonados, organizando las tareas de iluminadores, sonidistas, camarógrafos y músicos. También, los instrumentos, micrófonos y materiales de trabajo que requieran deberán tener un refuerzo de limpieza y desinfección antes y después de la sesión o turno de producción. Se solicitará a los músicos el uso de barbijos y guantes al ingreso de la sala.

Espacios artísticos

Debe estar bien estipulado y comunicado, días y horarios para el dictado de clases, talleres y ensayos. Instalación de carteles oficiales o infografías sobre los síntomas y las técnicas de higiene recomendadas por la OMS. Se permitirá sin excepción a alumnos de 12 años de edad en adelante. Para trámites administrativos (audiencias, entrevistas, etc.) se realizarán en horarios especiales y por turnos. Solo podrán utilizarse medios electrónicos o tarjetas plásticas para las operaciones monetarias. Los espacios, permanecerán abiertos solamente de 10 a 20hs.

>> ELLOS DICEN

David Gardiol - Sala TeS

"La noticia es favorable ya que nos da más certezas para poder actuar. Es lo que pedíamos. Será un oxigeno anímico muy fuerte, para reunirse y ensayar, practicar o planear cosas. Es una inyección espiritual importante porque los chicos ya no dan más para hacer cosas por Zoom, ese camino se agotó".

Antonio de Tommaso - Sala Z e IOPPS

"Nos ayuda mucho esta medida. Esto es una buena noticia que nos permitirá ponernos de pie aunque esté todo difícil y tengamos perdido el año. Con esto que se da es un primer paso. Con esto nos conformamos para avanzar".

Mónica Calvo - Cooperativa Teatro de Arte

"Al menos en una primera instancia, podremos retomar procesos y montajes que quedaron suspendidos. Si bien hubo trabajos desde lo virtual, transmisiones por Zoom, la verdad que hace falta la interacción entre los artistas. Al no tener un espacio físico que nos congregue, estamos muy dispersos todos. Para empezar a investigar y producir una obra, para crear contenido, es necesario el encuentro, el vínculo y diálogo. Esta primera fase nos ayudará muchísimo".

Ariel Sampaolesi - El Avispero

"La primera fase es muy importante para nosotros, porque en el teatro trabajamos con el cuerpo. Necesitamos un contacto con el otro porque en las artes escénicas en general, hay hechos colectivos. Respecto al streaming o la transmisión, no puedo hablar mucho, porque desde mi punto de vista, no creo que solucione nada. Eso funciona con Teatrix, con plataformas importantes y figuras conocidas del cine y la tele. Además requiere de una tecnología que nosotros no la tenemos; y deja afuera a muchos actores que no tienen formación para eso. Tendremos que esperar a ver cómo funcionan los primeros días este protocolo. Hay mucho todavía por recorrer".

Juan Montes - Mulánima Visual

"Con el anuncio de lo que surja en la provincia, seguramente tendremos un visto bueno por parte de la Asociación Argentina de Actores y así, conseguir el permiso para trabajar ellos, en nuestros proyectos de manera seria. Presentar un protocolo en lo individual y aislado, no tiene el mismo peso que hacerlo de forma colectiva. Es una oportunidad que en San Juan se trabaje normal tanto para el cine u otras producciones de gran envergadura. Proponemos una estructura espejo que funcione aquí en San Juan, como para que los técnicos de Buenos Aires también tengan trabajo y puedan complementarse vía remota".

Diana Gil Bielous - Fotógrafos Independientes de San Juan

"Muchos colegas esperan con ansiedad volver a trabajar, porque viven de esto y no está teniendo una buena situación. Es un alivio y lo bueno es que ya no nos sentiremos como infractores cuando salimos a practicar a la calle. Esto es un triunfo colectivo, sin duda, porque nos da visibilidad que antes no teníamos".

Adriana Albernez - Danza Colores de Oriente

"Hubo varios puntos que se corrigieron. Por la cuestión de edad y los horarios permitidos. Pero no creo que desde el martes podamos volver todos. Para que nos habiliten el lugar, primero debemos hacer el curso y obtener la certificación que el espacio sea seguro. Esto nos llevará un tiempo para adaptarnos a las nuevas condiciones. Además, dependerá también de la capacidad económica de cada institución para cumplir con todos los requisitos. Me encantaría abrir las puertas el mismo martes, pero no será tan rápido. Será un trabajo de hormiga. Lo que aprendimos de todo este caos, que cada uno de nosotros estábamos en una zona de confort, inmersos en nuestros mundos, pero al momento de tener que tratar y hablar con el gobierno, no había nadie quién nos represente. Nos dimos cuenta que somos muchas instituciones que necesitamos ayuda para blanquear la actividad. Vamos ahora a crear una asociación y veo que es muy positivo el resultado".

Irina Goransky - Instituto Odette

"Lo más importante de todo esto es que los alumnos, podrán volver, aunque no todos tienen la obligación de hacerlo. Entiendo que lo tomen de los 12 años de edad en adelante porque los menores tienen mayor dependencia de los padres. El aula virtual nos ayudó en principio, pero el arte es presencia. Es muy difícil continuar enseñando a la distancia. Esto es un buen comienzo".

Agustín Díaz - OMA

"El protocolo es muy similar al que fue presentado y aprobado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Es un alivio para mucha gente que se dedica a las artes. Habrá que ver cómo serán las inspecciones para respetar las medidas. Esto es histórico en mantener diálogo con el gobierno, al fin y al cabo, es el principal socio que nos da una gran fuente de ingreso cuando tocamos para el Estado. Que nos escuche es muy importante para la mayoría de los músicos".

Mathías Moreno - ACMIS

"La comunicación con el ministerio fue muy fluida y hubo mucha predisposición. Hemos trabajado todos en conjunto y queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Estamos conforme de cómo se fue dando todo. Estaremos atentos de cómo seguir avanzando con esta misma mentalidad. Este protocolo hay que cuidarlo y el mensaje que les doy a los demás músicos es que hay que ser comprometidos con la situación y cumplir con lo establecido".