A pocos días de que su separación con Yanina Latorre se informe de manera oficial a la prensa, Diego Latorre se ve envuelto nuevamente en un escándalo. Todo comenzó con unos audios que se difundieron en “El Show del Espectáculo”, AM 1300, programa conducido por Ulises Jaitt, hermano de Natacha.

Las primeras versiones de una infidelidad de Diego Latorre, surgieron cuando la vedette trans Julieta Biesa contó la propuesta que el exfutbolista le hizo cuando se cruzaron a la salida de un bar. ”Me dijo que baje ‘un toque del auto. Pensé que me quería saludar. Cuando me acerco a su camioneta el tipo estaba medio serio y andaba solo. Le dije: ‘Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien?’. Y me dijo: ‘Todo bien. Subí y vamos a un telo’“, contó en su momento Biesa.

El comentarista rápidamente salió a desmentir esa versión y en diálogo con Radio Mitre aseguró: “Todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben cómo difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales”.

Pero los audios difundidos por Jaitt ponen en evidencia al comentarista deportivo: “No mi amor, no te eliminé. Cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número. No te hagas problema. No te elimino. ¿Estás loca?”, se escucha en uno de los mensajes.

Mientras que en el segundo audio se escucha: En otro de los audios dice: “Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tuve un día agitado ayer. Con el tema del River Boca tuve un día agitado. ¿Vos bien? ¿Qué contás?”.

El conductor de “El Show del Espectáculo” rápidamente contó que son audios filtrados que llegaron hasta su celular y que él decidió difundirlos. Ademas reprodujo un diálogo con Biesa, donde ella le cuenta: “Él (Diego Latorre) me empezó a preguntar si era activa y quería saber a toda costa cuánto media mi miembro”, reveló sorprendida.

Fuente: Rumbos