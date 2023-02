Hace algunos días se conoció que Fede Bal le fue infiel a su ahora ex novia Sofia Aldrey luego de que ella se enterara que usaba el lavarropas a altas horas de la noche para lavar las sábanas y ropa que había usado. Desde ahí, los chat de viejos amores no cesan.

Recientemente en Twitter se difundieron unas imágenes en donde Fede Bal hablaría por instagram con la conductora de Intrusos, Flor de la V, su entonces amante y con la que habría tenido un vínculo sexual.

En los mensajes, el hijo de Carmen Barbieri, la invita a rememorar esos tiempos y ella no le dice que sí, pero tampoco que no y en ocasiones le sigue un juego picante. “Este finde te voy a ver a Kinky” le cuenta ella. “¿Venís con él?”, le consulta.

"Nooooo, ni que se entere. Se queda con los chicos”. “Entonces tenemos un toque para revivir viejas épocas”, la invitó, a lo que Flor de la V le contesto con la verdad.

“No se puede ahora Fede, la tuya te tiene con lupa, además si no está ella, tenés un catálogo grande jaaj, no me chamuyes”, confesó.

“Si, pero el sexo que tuve con vos, no lo tuve nunca con ninguna mina”, remató Fede. Luego comenzó a recordar exactamente algunos detalles de sus encuentros íntimos con ella.

“Cuando te entraba te besaba el cuello y me pedias que susurre cosas p*rno. Y mientras te entraba se te ponía al palo y se te salía de la bombachita y te dejabas p*jear”.

Finalmente, en la última foto se ve como Flor de la V le corta la inspiración: “Bastaaaa, ahí viene pablo. Eu, contestale a los de la produ, quieren tenerte en el piso la semana que viene”.