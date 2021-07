Una vez más Horacio Cabak está en el ojo de la tormenta. Se filtró un audio en el que el periodista se burla de su excompañera de trabajo, Sofía Jujuy Jiménez y hasta la trata de “zorrita”. Ambos compartieron la conducción de Informados de Todo en el verano, pero no lograron conectarse y se conocieron los motivos.

Luego de que Jujuy contó en la mesa de Juana Viale que no la había pasado bien con Horacio Cabak cuando compartieron la conducción, se filtró un audio que confirma la mala relación entre ambos.

“No la estaba pasando bien hasta que un día explotó todo y ahí se notó. Fue una situación horrible en la que me maltrató adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando. Traté de ser profesional y respirar profundo”, dijo la modelo en lo de Mirtha Legrand.

En Intrusos compartieron el audio del conductor y quedó expuesto con los malos tratos hacia la joven. “Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’ y ella me dice ‘somos todos equipo. Tenemos que hablar”, dijo.

“What the fuck, dije no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire”, lanzó furioso Cabak.

“Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”, dijo.

“¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, cerró Horacio Cabak.