Durante años, Mariana Nannis supo ser la reina de las botineras. Con sus descomunales looks glamorosos, en los años 90, marcó tendencia. Atenta al último grito de la moda, acostumbró a que se la relacionara con la elegancia. Sin ir más lejos siempre daba la nota cuando se juntaba con las parejas de otros futbolistas compañeros de Claudio Caniggia, su expareja.

Instalada en Miami, según comentó tiempo atrás, porque en Argentina está amenazada de muerte, se sabe poco y nada de lo que es su vida. Desapareció y, más allá de alguna que otra declaración, desde hace mucho no aparecían fotos de ella…hasta ahora.

En las últimas horas se filtró una imagen y los fanáticos no la dejaron pasar por alto. Según se puede apreciar, estuvo disfrutando de una comida con amigos en un restaurante miamense.

Con la fotografía circulando en las redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. No fueron pocos los que la vieron desalineada, y algo desmejorada. Otros hicieron foco en un rostro que denota tristeza, con apenas una mueca imitando un sonrisa, como para no desentonar.