Terrible cruce entre Esmeralda Mitre y Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana. Ángel de Brito tuvo que frenarlas para que no pase a mayores. "Estoy muy dolida, no se la toca a Nequi de esa manera, no se le dice dictadora, a mi padre no se le dice dictador. Estoy muy enojada y no puedo creer que exista una mujer tan ordinaria, tan vulgar y tan ridícula", le tiró Esmeralda. Pero Yanina la llama "con... seca" en Twitter. ¡Furia total!