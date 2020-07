Con la ilusión de acortar las distancias con el público, esta noche, a partir de las 22, Giselle Aldeco protagonizará su primer vivo en streaming, desde el hogar familiar y junto a la banda. Podrá seguirse desde su canal de Youtube y en Facebook.



"Hace tiempo que lo quería hacer, pero la tecnología me supera y quería hacerlo bien. Esta situación nos frenó de golpe. Fue difícil para los que vivimos de la música. Pese a eso, traté de no parar, cantando desde casa, armando videos como el resto de los artistas, aprendiendo a grabar con los recursos que tenemos. Y, a pesar que no trabajamos en los escenarios, algo que extraño con el alma; quizás, para mí fue más fácil seguir, ya que tengo a mi papá y mi hermana dentro del grupo", comentó la cantante respecto a la manera en que afronta su presente artístico.



De este modo, armó un cancionero que repasará gran parte de su carrera desde sus inicios hasta la actualidad, con clásicos de su repertorio -como Cochero e' plaza, La vendimia es una niña y Me va a extrañar-, temas estrenos y "algunas sorpresas", como destacó Giselle. Sin embargo, aunque será abierta y "para todo el mundo", ella acotó que el que desee colaborar con un aporte voluntario podrá hacerlo por transferencia bancaria a un CBU.



Así, con nervios pero también grandes expectativas; "Gise" se preparó con intensidad para la concreción de la gran noche que compartirá con su hermana Yanina en percusión, su papá Mario en guitarra rítmica, Mario Pereyra en bajo, Carlos Santana en primera guitarra y Matías Inostroza en batería; además de Carlos Villavicencio, quien estará a cargo de la transmisión y la técnica. Como invitados, actuarán Los Hermanos Aldeco -el dúo de su padre y su tío Nicolás-, en una "cariñosa velada", apuntó Giselle.



"La idea es llevar una canción a quienes siempre estuvieron. Tenemos el compromiso con la gente intacto. La música sana y salva. Este será nuestro debut, es todo un desafío ¡Estamos ansiosos!", exclamó la rawsina que ya cuenta con 2 discos -Dulce melodía (2007) y Con la voz del corazón (2013)- y espera editar su tercera producción en 2021.



((CREDITOS Daniel Arias))