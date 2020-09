Hace algunas semanas Sebastián Estevanez sufrió un grave accidente casero en su casa y tuvo que ser internado de urgencia. Ocurrió mientras trataba de encender el hogar de su casa en Nordelta con un bidón de alcohol que explotó.

El actor sufrió fuertes quemaduras en las manos y en la cara, por lo que tuvo que ser internado de urgencia. Para intentar llevar tranquilidad, su papá, el productor Quique Estevanez, aseguró entonces que su hijo “se encuentra bien”, en proceso de recuperación.

El 10 de septiembre el actor escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace 2 días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos!”.

Y finalmente este martes les mostró a sus seguidores a través de Instagram cómo quedó su cara. “Hola! Por suerte estoy mucho mejor! Muchas graciaaas por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar, favor nunca usen cosas inflamables para encender el fuego, tengan mucho cuidado! Besooos y abrazoos!“, escribió al lado de una foto suya levantando el pulgar derecho.

Fuente: La 100