Anoche, al cierre de esta edición, el bailarín sanjuanino Emiliano Pi Álvarez y Nelly Camjalli, a quien acompaña en el Bailando 2023, esperaban la revelación del voto secreto de Pampita, para saber si sumado a los 7 puntos acumulados quedaban sentenciados o pasaban directo a la próxima ronda. "No sé qué decir... Depende por dónde lo tome Pampita... Así como Ángel De Brito y Polino pusieron -1 y -2 respectivamente, Moria nos puso un 10, ¡entonces es totalmente desconcertante!", dijo con una sonrisa Emiliano. Fue ayer por la tarde, en charla con DIARIO DE CUYO, cuando el también integrante de la comedia musical Matilda hizo referencia a este debut con el que el lunes pasado cerraron la ronda inaugural, que tuvo mucha repercusión en medios y redes. Claro, no sólo fue por el baile, que lejos estuvo de encantar a las figuras del jurado dadas las limitaciones de Nelly, una mujer muy jovial a sus muy bien llevados 82 años, pero que nunca hizo danza. El foco estuvo puesto también en el antes y el después, donde Camjalli desplegó su impronta picante y sin filtros que la hizo conocida en el segmento de abuelos de Luzu TV. Actitud y formas que generaron aprobación y también críticas en medios y redes, pero en definitiva muy funcionales al show comandado por Marcelo Tinelli, lo que podría asegurarle más pasadas por la pista al trío que completa el coach Ariel Pastocchi.

"Fue una experiencia muy divertida. Obviamente el Bailando es intenso, es fuerte, es un lugar donde se siente una energía potente, pero la pasamos muy bien", comentó Emiliano, cuya actuación fue destacada por el jurado. Respecto de la devolución, el artista que hace años se radicó en Buenos Aires -que no tuvo cruce previo con el conductor, sólo lo que se vio en el piso, donde sí le agradeció la oportunidad- Pi Álvarez se mostró más que conforme.

"Creo que superó las expectativas, por lo menos para mí. En principio el foco estaba puesto en ir a divertirnos, teníamos cero expectativa de llevarnos un 7, así que fue muy por arriba de lo que pensamos", expresó Emiliano, quien, no obstante, aseguró que seguirán trabajando en la medida de las posibilidades para mejorar.

"Seguiremos apostando a que Nelly crezca y también a que podamos generar apuestas más complejas", contó Emiliano, quien considera que la edad y la inexperiencia de Nelly son contempladas. "Nadie le exige que baile como una persona que tiene recorrido en la danza o como una persona de mucho menos edad, ni se pone en tela de juicio eso. Pero nuestro trabajo con Ari ahora es que pueda tener más herramientas para aportar desde lugares más técnicos, no sólo desde una previa, que igual está buenísimo. Creo que a ella también se la convoca por eso, así que todo bien".

Antes y después de bailar, Nelly -cuya aparición al abrirse las puertas fue como si la hubieran sorprendido besando al bailarín- tuvo varios cruces con el mismo Tinelli y con el jurado. Al también responsable de la programación de América (quien contó que ella se molestó cuando la vez anterior la hicieron prepararse para bailar y finalmente no salió), lo trató de "flor de putañ...", luego de aclarar que "Yo no vengo a levantarlo, ni en pedo...". A Pampita, que le marcó la falta de movimiento de la cadera, le respondió "no lo esperes ni en pedo", mientras que, ante la crítica de Polino, largó "me chupa un huev...", entre otras intervenciones por el estilo.

"Nelly es lo que ven, ella es así, una persona muy sincera, sin filtro, que no busca quedar bien con nadie. Puede que se enoje con alguna cuestión, pero en lo que respecta a lo 'grosero' o 'de mal gusto', eso también es muy personal. Obviamente en las redes todos dan cátedra de ética y moral...", salió al cruce Emiliano.