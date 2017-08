Si bien la palabra "pogrom" (devastación) designa el violento ataque a un grupo étnico o cultural en general, se aplica muy particularmente a los ataques antisemitas en la Rusia Zarista del siglo XIX hasta comienzos del XX. Por ese motivo casi dos millones de judíos dejaron el suelo ruso y emigraron principalmente a EE.UU. y muchos a nuestro país. Cuando de chico miraba en los programas del Colón los nombres de los integrantes de la orquesta pensaba que si entonces sacábamos los apellidos judíos e italianos nos quedábamos prácticamente sin orquesta!! De los más destacados virtuosos de violín ¿cuántos serán judíos; 85% ? La figura de un judío en medio de la Rusia zarista era tan insegura como un "violinista tocando su instrumento en un tejado".



Por eso Salomón Rabinovich (1859-1916) conocido como Scholem Aleichem ("La paz con ustedes") publicó una obra de un lechero llamado Tevye y su familia. Jerry Bock (1928-2010) y Sheldon Harnick (1924) pusieron música a la obra de Aleichem en 1964. Cuando se describe la vida en su pueblo se menciona esa columna vertebral que es la "Tradición" cantada por Tevye Lázari (en Mendoza lo llaman Fernando) y el Coro. Luego Tevye expresa "si fuera rico" dibidibidibidibidibidí.



Gabrielle de Villeneuve en 1740 y Jeanne de Beaumont en 1756 escribieron y readaptaron respectivamente un cuento de hadas: "La bella y la Bestia" En 1994 Alan Menken, Howard Ashman y a su muerte, Sir Timothy Miles Bindon (conocido como Tim Rice) la llevaron a escena en Broadway tras una película de Disney. Luego la "Bella" Estela Leiva nos dice que el hogar es donde está el corazón, mientras que el barítono, "La Bestia" (sus compañeros lo conocen como Guido Vacca) introducida por el corno se lamenta que su fealdad le impida amarla. En 1996 Claude Schonberg (1944) y Alain Boublil (1941) compusieron un Musical sobre un individuo -Martin Guerre- que habiendo desaparecido de su hogar, regresa años después, pero siendo un impostor.



De nuevo, Estela Leiva personificando a Bertrande entona. "¿Cuándo alguien escuchará?' seguido por una bella versión hímnica de "Bethlehem" que ya trasciende la obra para haberse convertido en un canto navideño. Mariano Leotta y Estela Leiva entonan "No lo dejes empezar" ,cantado como "No, no debe ser"; es la confusión de Betrande, su duda de sentimientos entre Martin y Arnaud. Gastón Leroux (1868-1927) escritor francés, cubrió como periodista escenas terribles de cárceles y guerras y la revolución bolchevique. De hecho escribió novelas de terror y suspenso.



En 1986 Andrew Lloyd-Weber usó su cuento El Fantasma de la Ópera" para hacer un musical. Para la Obertura, la orquesta introduce diversos temas que aparecerán a lo largo de la obra. Como el siniestro personaje que habita en los sótanos posee un órgano, en este caso se comenzó con el instrumento no ya escondido en un oscuro sótano sino en el escenario y no bajo los dedos del fantasma, sino que fue una re-aparición del Maestro Oscar Rodríguez-Castillo acompañado por fuerte percusión; no sonaba como los que más le gusta tocar como -Joseph Bodin, C.P.E. Bach o Louis Vierne- pero sonó grandioso, se lo extraña, Maestro!!, Rodrigo Olmedo interpretó "Música de la noche" modulando y con inmensa suavidad; se nota una voz de formación operística -que no necesitaría micrófono-. En 1948, Thomas Elliot recibió el Premio Nobel de Literatura.



En 1930 había escrito unos poemas humorísticos: "Old Possum's book of practical cats" que inspiró a Lloyd-Weber para un Musical. Marianela Martin volvió a interpretar a la gata "Macavity" pero con un vestido menos "gatúbelo" que el año pasado. G. Vacca y R. Olmedo presentaron al viejo pero fértil gato Deutoronomy en perfecta simetría vocal y con inicio de las flautas. Sorprende que "Vacca" haga de gato! Con un incio de fagotes y chelos la provocativa Macavity se suavizó para deleitarnos con Memory.



Es la gata Grizabella que recuerda su pasado. Y el carácter hímnico recalcado bellamente por el coro del Maestro José Domingo Petracchini muestra que LLoyd-Weber proviene de un país con mucha vida coral e himnos anglicanos. Como "Números Individuales" R. Olmedo cantó "Sálvalo", verdadera oración introducida por el arpa y terminada con delicadísima emisión de voz. Belén Ramot con "recitativo" castellano inició la conocida canción que todos asociamos con Judy Garland y la cantó en inglés; "Over the rainbow" para terminar desplegando sus alas azules y otra vez deliciosamente respondida por el Coro.



Y finalmente una muy melodiosa canción de A. Menekenà, "Eternamente", de La Bella y la Bestia. Pero después de tanto Hollywood pasamos a un musical "nacional" con música de Federico Vilas, pianista, compositor y arreglador. La obra se llama "Franciscus" con la participación de todos; orquesta, coro y los solistas que dejan de serlo y con máscaras para un "carnaval". Un piano rítmico, flauta, pandereta hasta que entran las cuerdas, ritmo con fuerte percusión.



Es grato verlo a Beresi golpeando feliz sus timbales. Sin embargo el tema casi "renacentista" me recordaba mucho a un cantautor italiano: Angelo Branduardi quien además es sumamente devoto del "seráfico" Francisco de Asís y quien logró por lo menos dos milagritos este viernes: que la sensual Macavity sí "esté" y que un público sanjuanino aplauda y vitoree a cinco artistas mendocinos!! Genial orquestación del Director Alberto Velasco que nos regaló dos "bises": el "Over the Rainbow" con las alas desplegadas y la obra de Franciscus.