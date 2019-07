Segundo Cernadas y la sanjuanina Sofía Bravo serán padres a poco más de un año de su casamiento, evento que captó la atención de la provincia.

En una entrevista brindada a La Nación, el concejal de Tigre contó que la abogada cursa su tercer mes de embarazo. "Es un hijo muy deseado, tenía muchas ganas de volver a ser padre", dijo el exactor.

Cernadas contó como inició su relación con la hija de "Polito" Bravo y resaltó su "idealismo y empuje".

"Nos conocimos en un bar y enseguida me contó que había vivido gran parte de su vida en Rusia. Y ahí pensé que las charlas con ella seguro iban a ser divertidas. Con eso ya teníamos una salida asegurada, pero nunca imaginé que llegaríamos a formar una familia. Yo tenía 40 y Sofi, 26. Yo venía de una separación difícil [de su primera mujer, la actriz peruana Gianella Neyra, con quien tuvo a su hijo, Salvador, de 10 años]. Pero nos enganchamos. Me encanta su idealismo, que muchas personas perdemos con el tiempo, es soñadora, cabeza dura y trabajadora, va siempre para adelante. Sofi no es una persona a la que la vida le pase por encima, tiene objetivos claros y eso es admirable. Me parece que es fundamental admirar a la persona que tenés al lado; si no, la relación se quiebra. Yo siento que los dos nos admiramos mutuamente y, además, compartimos la pasión por la política", contó.