"Hubo una infidelidad imperdonable". Con esta frase Ángel De Brito detonó el escándalo del día al anunciar que Laurita Fernández y Fede Bal se habían separado, apenas a tres meses de haber blanqueado su noviazgo. "Ya no somos más novios, me decepcionó", le dijo al periodista y jurado del Bailando.



Con el correr de las horas, la información se fue sumando y surgió el nombre de Florencia Marcasoli, una exnovia de Bal, con quien el actor habría tenido nuevamente algún contacto, lo que habría sido descubierto por Laurita.



"Pasó algo y decidí separarme. Necesito tomar distancia porque yo me la rejugué por él, contra todo. Por amor. Y salió mal, me desilusioné", dijo después la bailarina tras la separación y ayer por la tarde, durante la sesión de fotos del Bailando, agregó: "Hoy para mí es definitivo. Entiendo que para él no, pero pese a todo es muy importante para mí".



Por su parte Fede Bal negó todo y en pose de novio abandonado dijo esperar recomponer la situación. "Sí, hay un momento complicado que espero pueda revertirlo", dijo y remató: "Desde que estoy con Laura soy el tipo más fiel del mundo".



Si algo faltaba, era la palabra de la supuesta tercera en discordia, y Flor dio su versión. "Desde que volví a Buenos Aires después de hacer temporada en el verano, a Federico no le hablé más; hablamos por teléfono hasta que él blanqueó una relación que a mí me tomó por sorpresa; de hecho, en el verano, nosotros hacíamos cosas juntos sin escondernos, él me decía que estaba solo", dijo la morocha, que además aseguró sentirse ningueada por Bal. "Me mintió diciendo que estaba solo, que no estaba con nadie", aseguró Flor.



Por ahora Laurita y Bal confirmaron que seguirán como pareja en Bailando. Habrá que ver de qué manera continúa la relación personal, situación a la que Marcelo Tinelli no dejará pasar.

¿Quién es Florencia?



Florencia Marcasoli, que ahora es señalada como la tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernández, estuvo de novia con el actor hace tres años. La exuberante morocha es además la vedette favorita de Carmen Barbieri y la ex de su hijo que ella más quiso. La chica de revista salió con Fede en 2014 algunos meses, pero después él inició su relación con Barbie Vélez y ella pasó a segundo plano.

Cuando aún estaban en los primeros meses de relación con la hija de Nazarena, aparecieron algunos chats íntimos divulgados por Flor para exponer cómo el actor declaraba su amor por mensajes poco tiempo antes.



Ahora la vedette reconoció haber continuado la relación durante el verano, cuando teóricamente Fede y Laurita ya estaban de novios.