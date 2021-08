DJ' UP on the rocks es el nombre de la iniciativa del DJ Javier Ortiz que realizará su primera propuesta escénica, esta noche a las 21.30 hs, junto a la ambientación de Víctor Suizer en el salón Las Margaritas (Lateral Oeste de Acceso Sur antes de Gral. Acha, cel. 264-574-0264. Tickets $200). A falta de fiestas y discotecas debido a la crisis sanitaria, el musicalizador decidió dejar las cabinas en stand by y unirse al creador visual para lanzarse al escenario con las melodías que influenciaron al mundo desde la década del '90. Pero el espectador no sólo apreciará buena música. Además, esta propuesta abarcará sucesos sociales, políticos y deportivos en una serie de imágenes que hicieron historia tanto a nivel mundial como provincial en una "instalación artística", como señaló el hacedor.



Dividido en 4 sets, el espectáculo arrancará con el pop noventoso de Roxette, el consagrado dúo sueco de la fallecida Marie Fredriksson y Per Gessle; el combo estadounidense Backstreet Boy, y la agrupación inglesa compuesta por Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton; para también recorrer las notas hispanoamericanas con la banda española La Oreja de Van Gogh.



En paralelo, en 4 pantallas irán proyectándose clips con acontecimientos de la época, manifestó entusiasmado Suizer, quien empezó manejando cámaras hasta que inició su propia productora y hoy manejará la parte visual del evento que también se grabará. Así, se recordará el atentado a la Amia en el '94, el doping positivo de Diego Maradona en el Mundial de Fútbol de 1994, el asesinato de José Luis Cabezas en 1997 y el accidente de Lapa en 1999 en uno de los más graves en la historia de la aviación argentina. El 2000 llegará con las imágenes del primer transplante de corazón artificial, el nacimiento de Wikipedia, la caída de las Torres Gemelas, el corralito argentino y la captura de Saddam Husein en 2006 y la muerte del Papa; en 2010, arrancará con el festejo del Bicentenario patrio, la aprobación de la ley del Matrimonio Igualitario y el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner; el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011, y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2017; para terminar con los hechos de actualidad.



Para hacer referencia a la provincia, apoyado en el stand up, Javier hará una retrospectiva de la moda de aquellos tiempos, como la imposición de los pantalones nevados, "los bailes en los boliches y El Palomar, además de las fiestas de egresados", como dijo el DeeJay -conocido también por el local familiar de fotocopias del que se hizo responsable- que desde su consola mezclará canciones y textos.



Tras iniciarse en el rubro a los 15 años en eventos sociales, pinchando cassettes y discos, Ortiz accedió a compacteras y mezcladoras profesionales en 2003 hasta que partió a Buenos Aires donde realizó su curso de DJ y productor con uno de los protagonistas de la escena electrónica argentina como Luis Nieva en Buenos Aires de 2006 a 2008 para trabajar como encargado de sonido en el Teatro El Espejo hasta 2017. En su regreso a la provincia, se desempeño en las cabinas de Velvet y Zen en épocas prepandémicas. Con el deseo de volver a las pistas, Javier se reconvirtió acompañado de Suizer en una "experiencia para compartir la memoria sonora colectiva" que pretende ser puntapié para nuevas apuestas.