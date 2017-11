Luego de tomarse un parate para formar una familia junto a Gerard Piqué (30), Shakira (40) tenía pensado volver a encarar una maratónica gira mundial, presentando su nuevo álbum, El Dorado, y así regresar definitivamente a las grandes ligas de las música internacional.

Pero en el último tiempo la colombiana no para de recibir malas noticias que hasta le imposibilitan comenzar con su tour. Primero los rumores de distanciamiento con el futbolista catalán no cesan y hasta aumentan, y se basan principalmente en la exigente rutina de ensayos que inició para sus shows, hecho que la alejó de Piqué.

Además, Shakira tiene la intención de viajar por el mundo acompañada por sus hijos, Milán (4) y Sasha (2), algo que no sería del agrado de su pareja.

Pero eso no es todo, esta semana salió su nombre en la investigación de los Paradise Papers por ser única accionista de una sociedad en Malta y Luxemburgo que movió 31.6 millones de euros, bajo la dirección de su ex pareja, Antonio De la Rúa.

Se pensaba que El Dorado Word Tour podría dejar todo esto atrás, pero lo cierto es que su inicio se sigue demorando. Ella ya había suspendido su presentación en Colonia, Alemania, y ahora hizo lo mismo con los shows en París, Amberes y Ámsterdam.

"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", explicó la cantante en un comunicado que publicó en sus redes sociales.